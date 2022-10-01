Путин незаконно аннексировал украинские области в составе России

Сценарий: Джон Гэмбрел и Хана Архирова.

Киев, Украина (AFP) – Президент России Владимир Путин в пятницу подписал договоры об аннексии большего количества незаконно оккупированных украинских земель в связи с резкой эскалацией войны. Украинский президент ответил неожиданной просьбой присоединиться к военному альянсу НАТО.

Захват территории Путиным и подписание президентом Владимиром Зеленским, по его словам, «ускоренного» заявления о членстве в НАТО ускорили курс двух лидеров на столкновение, которое вызывает опасения полномасштабного конфликта между Россией и Западом.

Путин пообещал защищать недавно аннексированные территории Украины «всеми доступными средствами». О новой ядерной угрозе он рассказал на церемонии подписания в Кремле, где резко критиковал Запад, обвиняя Соединенные Штаты и их союзников в стремлении уничтожить Россию.

Затем Зеленский провел собственную церемонию подписания в Киеве и опубликовал видео, на котором он кладет ручку на документы, которые, по его словам, являются официальной заявкой на вступление в НАТО.

Путин неоднократно давал понять, что любая перспектива вступления Украины в военный альянс является одной из его красных линий, и приводил это в качестве оправдания своего вторжения, которое идет уже восьмой месяц, в крупнейшей наземной войне в Европе со времен Второй мировой войны.

В своем выступлении Путин призвал Украину сесть за мирные переговоры, но заявил, что не будет обсуждать передачу оккупированных территорий. Зеленский заявил, что переговоров с Путиным не будет.

«Мы готовы к диалогу с Россией, но… с другим президентом России», — заявил президент Украины.

На церемонии подписания в богато украшенном Георгиевском зале Кремля Путин обвинил Запад в разжигании военных действий с целью превратить Россию в «колонию» и «орду бездушных рабов». Ужесточение его позиции в конфликте, в результате которого погибли и получили ранения десятки тысяч человек, привело к росту напряженности до уровня, невиданного со времен холодной войны.

Мировые лидеры, в том числе из стран «большой семерки», ответили потоком осуждений. США и Великобритания объявили о дальнейших санкциях.

«Не заблуждайтесь: эти действия не имеют легитимности», — сказал президент США Джо Байден по поводу аннексии Путиным Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Байден добавил, что «Америку и ее союзников не запугать Путиным, его безрассудными словами и угрозами», отметив, что российский лидер «не может безнаказанно захватить территорию своего соседа».

Европейский союз заявил, что его 27 государств-членов никогда не признают незаконные референдумы, организованные Россией, «в качестве предлога для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

В пятницу Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую два референдума, объявляющую их нелегитимными и призывающую все страны не признавать аннексию. Китай, Индия, Бразилия и Габон воздержались от участия в совете из 15 членов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал это «крупнейшей попыткой аннексии европейской территории силой со времен Второй мировой войны».

Он сказал, что война находится в «ключевом моменте», и решение Путина аннексировать новые территории — Россия теперь претендует на суверенитет над 15% территории Украины — представляет собой «самую серьезную эскалацию с начала войны». Столтенберг уклончиво отреагировал на быстрый запрос Зеленского к НАТО, заявив, что лидеры коалиции «поддерживают право Украины выбирать свой собственный путь, решать, частью каких механизмов безопасности она хочет быть».

Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России, сказал, что шаг Зеленского к военному союзу равносилен «умолению НАТО ускорить начало Третьей мировой войны».

Зеленский пообещал продолжать борьбу, игнорируя предупреждения Путина о том, что Киев не должен пытаться вернуть то, что он потерял.

«Вся территория нашей страны будет освобождена от этого врага», — сказал он. Россия это уже знает. Он чувствует нашу силу».

Непосредственные последствия «ускоренного» внедрения НАТО не были ясны, поскольку одобрение потребовало бы единодушной поддержки со стороны членов. Однако поставки Украине западного оружия уже приблизили ее к орбите альянса.

«Действительно, мы уже продемонстрировали соблюдение коалиционных стандартов», — сказал Зеленский. «Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу и защищаем друг друга».

Церемония в Кремле состоялась через три дня после завершения на оккупированных территориях организованных Москвой «референдумов» о присоединении к России, которые Киев и Запад охарактеризовали как вопиющий захват земель под дулом пистолета и основанный на лжи. В своей пламенной речи Путин настоял на том, чтобы Украина «уважительно» относилась к голосам.

По завершении церемонии поставленные Москвой лидеры оккупированных территорий собрались вокруг Путина, связали им руки и кричали «Россия! Россия!» с аудиторией.

Путин выглядел разгневанным, когда обвинил Соединенные Штаты и их союзников в стремлении уничтожить Россию. Он сказал, что Запад действовал как «паразит» и использовал свою финансовую и технологическую мощь, чтобы «украсть весь мир».

Он изобразил Россию как выполняющую историческую миссию по восстановлению своего постсоветского статуса сверхдержавы и противостоянию западной гегемонии, которая, по его словам, рушится.

«История призвала нас на поле боя, чтобы сражаться за наш народ, за великую историческую Россию, за будущие поколения», — сказал он.

Москва поддерживает отколовшиеся Донецкую и Луганскую области на востоке Украины с тех пор, как они провозгласили независимость в 2014 году, через несколько недель после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Россия захватила южную часть Херсонской области и часть соседней Запорожской вскоре после того, как 24 февраля Путин ввел войска в Украину.

Подконтрольный Кремлю российский парламент должен собраться на следующей неделе, чтобы ратифицировать договоры об аннексии и отправить их Путину для окончательного утверждения.

Организованная операция вступила в праздничную фазу в пятницу вечером, когда тысячи людей собрались на Красной площади на концерт, и к толпе присоединился Путин. Многие размахивали российскими флагами, а артисты из России и оккупированных частей Украины исполняли патриотические песни. Российские СМИ сообщили, что сотрудникам компаний и государственных учреждений было приказано присутствовать, а студентам разрешили пропускать уроки.

Захват территории Путиным и частичная мобилизация сил были попыткой избежать дальнейших поражений на поле боя, которые могли угрожать его 22-летнему правлению. Формализуя достижения России, он, похоже, надеется запугать Украину и ее западных покровителей, угрожая эскалацией конфликта, если они не отступят, чего они пока не показывают.

Россия контролирует большую часть Луганской и Херсонской областей, около 60% Донецкой области и большую часть Запорожской области, захватив крупнейшую в Европе АЭС.

Но Кремль вот-вот понесет еще одну резкую военную потерю из-за сообщений о неминуемом окружении украинцами восточного города Лиман. Его возвращение может открыть Украине путь для более глубокого проникновения в Луганск, одну из аннексированных территорий.

«Звучит пафосно. Украинцы что-то делают, предпринимают шаги в реальном физическом мире, а Кремль строит своего рода виртуальную реальность, неспособную реагировать в реальном мире», — сказал бывший кремлевский спичрайтер, ставший аналитиком, Аббас Галямов. добавив, что «Кремль не может предложить россиянам ничего утешительного».

Россия обстреляла украинские города ракетами, реактивными снарядами и беспилотниками-смертниками в ходе самого смертоносного за последние несколько недель обстрела Москвы: в результате одного удара по столице Запорожской области 30 человек погибли и 88 получили ранения.

Зенитные ракеты, которые Россия повторно использовала при нападении на Запорожье, в качестве штурмового оружия обрушились на людей, ожидающих в автомобилях, чтобы пересечь оккупированные Россией территории, чтобы они могли переправить членов своих семей обратно через линию фронта, Кирилл Тимошенко, зам. — сказал президент РФ. Офис президента в Украине.

Чиновники, поставленные россиянами в Запорожье, обвинили украинские силы, но не представили никаких доказательств.

Рейд оставил глубокие воронки и разорвал колонну с гуманитарной помощью, в результате чего погибли пассажиры. Близлежащие постройки были снесены. Позднее тела были накрыты мешками для мусора, одеялами и окровавленным полотенцем одной из жертв.

Украинская контратака лишила Москву контроля над полем боя. Ее контроль над Луганской областью становится все более шатким, поскольку украинские силы прокладывают себе путь в клещи, атакуя Лиман, главный узел российских военных операций в Донбассе и желанный приз. Лидер поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецке Денис Пушлин заявил, что украинские силы «осадили половину воротника» Лимана. Украина сохраняет значительный плацдарм в соседней Донецкой области.

Также поступали сообщения о российских ударах по Днепру. Губернатор области Валентин Резниченко заявил, что по меньшей мере три человека погибли и пятеро получили ранения.

Военно-воздушные силы Украины заявили, что южные города Николаев и Одесса стали целью поставленных Ираном беспилотников-смертников, которые все чаще используются Россией.

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