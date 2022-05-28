Путин не зашел достаточно далеко в Украине для ястребов России

Быстрое подавление в начале войны лишило независимые СМИ и оппозицию возможности публично критиковать войну, а тысячи уличных демонстрантов были быстро арестованы. Но российские военные блоггеры опубликовали их в приложении для социальных сетей Telegram, предоставив редкую возможность для выражения несогласия.

Ворчание могущественных националистических деятелей дает представление о том, под каким углом себя изобразил Путин, когда он борется с общественной жаждой обещанной победы и перегруженной армией. На этой неделе британская военная разведка сообщила, что за первые три месяца войны на Украине Россия потеряла больше военнослужащих, чем Советский Союз за девять лет войны в Афганистане.

Негодование по поводу войны Кремля в Украине растет внутри России, но оно исходит не от диссидентов, которые были заключены в тюрьмы или вынуждены покинуть страну. Вместо этого это исходит от бескомпромиссных групп ветеранов войны и военных блогеров в России, которые выражают растущие эмоции в связи с медленным темпом войны, а некоторые призывают президента России Владимира Путина начать национальную мобилизацию.

Негодование по поводу войны Кремля в Украине растет внутри России, но оно исходит не от диссидентов, которые были заключены в тюрьмы или вынуждены покинуть страну. Вместо этого это исходит от бескомпромиссных групп ветеранов войны и военных блогеров в России, которые выражают растущие эмоции в связи с медленным темпом войны, а некоторые призывают президента России Владимира Путина начать национальную мобилизацию.

Ворчание могущественных националистических деятелей дает представление о том, под каким углом себя изобразил Путин, когда он борется с общественной жаждой обещанной победы и перегруженной армией. На этой неделе британская военная разведка сообщила, что за первые три месяца войны на Украине Россия потеряла больше военнослужащих, чем Советский Союз за девять лет войны в Афганистане.

Быстрое подавление в начале войны лишило независимые СМИ и оппозицию возможности публично критиковать войну, а тысячи уличных демонстрантов были быстро арестованы. Но российские военные блоггеры опубликовали их в приложении для социальных сетей Telegram, предоставив редкую возможность для выражения несогласия.

Хотя эти группы далеки от святая святых кремлевской политики, их ворчание подчеркивает тот факт, что если Путину и предстоит столкнуться с реальным вызовом из-за войны на Украине, то он, скорее всего, исходит от ястребов, которые считают, что дело не зашло достаточно далеко.

«Эти люди не просят Россию остановить войну, — сказала Катерина Степаненко, аналитик Института изучения войны. «Все военные каналы, за которыми я слежу, открыто говорят, что мы критикуем российское правительство и военное руководство с единственной целью добиться победы России».

В открытом письме, направленном на прошлой неделе Путину и другим высокопоставленным чиновникам, группа российских ветеранов Опишите это Неспособность захватить Киев как «провал» и осудили отсутствие у армии беспилотников, боеприпасов и тепловизоров. Письмо Всероссийского офицерского союза изобиловало этнонационалистическими формулировками и конспирологическими теориями, описывая битву как борьбу за «сохранение белой и христианской Европы».

Одним из самых ярых критиков войны является бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин, более известный под псевдонимом Стрелков, который помог начать войну на Донбассе весной 2014 года, когда он возглавил группу боевиков для захвата города, а затем ненадолго поднялся на в качестве министра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Славянск. На этой неделе Огурец удвоил сообщения о том, что боевики из Донецкой области были вынуждены мобилизоваться в начале войны и вступить в плохо оснащенный бой с небольшой подготовкой, что привело к огромным потерям. Хотя Институт изучения войны не смог провести независимую проверку утверждений, он отметил в своем отчете ежедневный отчет В среду, что подобная критика войны не получила бы такой силы ранее в ходе кампании, «Доказательство[ing] Мощное эхо, которое антикремлевские нарративы могут иметь сейчас».

Телеграм-каналы предоставили новую и уникальную платформу для анализа и обсуждения сверхсекретных российских вооруженных сил. Об этом в газете написали российские журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган. Сообщение блога Исследовательский центр «Центр анализа европейской политики». «Не дайте себя одурачить — это не формирующиеся пацифисты. Если они критикуют армию и Кремль, то критикуют с более крайних позиций».

Последней каплей для многих стали неудачные попытки России форсировать Северский Донец в начале мая, что считается одним из самых кровавых эпизодов войны на сегодняшний день. Россия оцененный Они потеряли около 500 солдат и около 80 единиц техники, которые стояли тесно, как утки, сидящие на берегу реки. Степаненко, который следит за аккаунтами, сказал, что пользователь Telegram по имени Рыбарь опубликовал резкую критику российских лидеров, которая начала набирать обороты среди других военных блоггеров на платформе, которые до этого пропагандировали военные действия. Двери широко распахнулись, когда пользователи начали задавать вопросы о темпах войны, сравнивать российские и украинские военные операции, переиздавать изображения из западных источников и подвергать сомнению российскую пропаганду.

«Мне кажется, это явный признак того, что им нужно об этом беспокоиться», — сказал Фред Каган, директор проекта «Критические угрозы» в Американском институте предпринимательства. Отметив, что блогеры могут оказать мощное влияние на и без того ухудшающийся моральный дух российских войск, Каган сказал:

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу впервые признал, что война идет с отставанием от графика, что аналитики интерпретировали как попытку управлять общественными ожиданиями в отношении войны.

Другие аналитики более скептически относятся к влиянию военных блогеров. «Они не имеют значительного политического влияния, — говорит Татьяна Становая, внештатный исследователь Фонда Карнеги за международный мир. Реальная опасность, по словам Становой, исходит от несбывшихся ожиданий, поскольку обещания российских официальных лиц и государственного телевидения о быстрой победе кажутся недостижимыми.

«Так можно говорить о какой-то политической опасности, потому что они подпитывают общество, создают политическое давление на Путина, что он должен закончить эту войну, победить и идти до конца», — сказала она.