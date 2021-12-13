Владимир Путин вчера вечером отрицал планы захвата России у Украины и обвинил Великобританию и ее союзников в «демонизации» его страны.

Путин сделал это заявление после того, как министры G7 предупредили об ужасных последствиях, если Россия вторгнется в своего соседа.

Официальный представитель России Дмитрий Песков обвинил Великобританию и ее союзников в том, что они «снова сделали Россию более демонической».

По оценкам американских разведчиков, с учетом того, что разведка, танки и артиллерия уже сосредоточены на границе с Украиной, 175 000 российских военнослужащих могут начать атаку в начале следующего года.

Президент России Владимир Путин опроверг сообщения о том, что Россия планирует наступление на Украину, поскольку американская разведка сообщила, что 175 000 российских военнослужащих могут нанести удар.

Выступая в качестве принимающей стороны саммита G7 в Ливерпуле, министр иностранных дел Лиз Трасс сказала: «Мы направили очень четкое и краткое послание Владимиру Путину.

Что касается Украины, мы хотим, чтобы Россия прекратила свою оккупацию.

Он сказал, что группа из семи стран «рассмотрит все варианты» при введении санкций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил NBC News: «Мы готовы принять меры, которых не предпринимали в прошлом».

В совместном заявлении иностранных держав семи мировых держав говорилось: «Россия не сомневается в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь далеко идущие последствия».