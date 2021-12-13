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Путин обвинил Великобританию в том, что она обращается с его страной как с «призраком», потому что Россия не видит Украину.

13 декабря, 2021
Vsevolod Egorov

Путин обвинил Великобританию и ее союзников в том, что они называют его страну «призраком», поскольку Россия отрицает планы захвата ее территории у Украины.

  • Президент Владимир Путин опроверг планы захвата территории России у Украины
  • Он обвинил Великобританию и ее союзников в «демонизации» его страны после предупреждения G7.
  • Госсекретарь Великобритании Лиз Дрес призвала Россию прекратить оккупацию Украины
  • По оценкам американской разведки, 175000 российских солдат могут нанести удар в начале следующего года.

Автор Daily Mail Reporter

Опубликовано: | Обновлено:


Владимир Путин вчера вечером отрицал планы захвата России у Украины и обвинил Великобританию и ее союзников в «демонизации» его страны.

Путин сделал это заявление после того, как министры G7 предупредили об ужасных последствиях, если Россия вторгнется в своего соседа.

Официальный представитель России Дмитрий Песков обвинил Великобританию и ее союзников в том, что они «снова сделали Россию более демонической».

По оценкам американских разведчиков, с учетом того, что разведка, танки и артиллерия уже сосредоточены на границе с Украиной, 175 000 российских военнослужащих могут начать атаку в начале следующего года.

Президент России Владимир Путин опроверг сообщения о том, что Россия планирует наступление на Украину, поскольку американская разведка сообщила, что 175 000 российских военнослужащих могут нанести удар.

Выступая в качестве принимающей стороны саммита G7 в Ливерпуле, министр иностранных дел Лиз Трасс сказала: «Мы направили очень четкое и краткое послание Владимиру Путину.

Что касается Украины, мы хотим, чтобы Россия прекратила свою оккупацию.

Он сказал, что группа из семи стран «рассмотрит все варианты» при введении санкций.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил NBC News: «Мы готовы принять меры, которых не предпринимали в прошлом».

В совместном заявлении иностранных держав семи мировых держав говорилось: «Россия не сомневается в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь далеко идущие последствия».

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