Путин обвинил Украину в нападении на критически важный Крымский мост в субботу.

Киев, Украина. В воскресенье президент Владимир Путин обвинил Украину в организации нападения на ключевое российское соединение с оккупированным Крымом, что повысило ставки в трагическом эпизоде, который украинские лидеры назвали доказательством того, что они могут выиграть войну с Россией. Российские следователи заявили, что они быстро установили подозреваемых в субботнем предрассветном огненном шаре, в результате которого бетонные участки Крымского моста, проекта стоимостью 4 миллиарда долларов, символизирующего стремление России контролировать Украину, оказались в водах Керченского пролива. Через день после инцидента, который высший правоохранительный орган России счел терактом, Путин заявил, что ответственность за это несут украинские спецслужбы.

«Нет никаких сомнений в том, что атака была направлена ​​на уничтожение жизненно важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — заявил Путин в видео, опубликованном Кремлем. 12-мильное расширение, хотя и используется гражданскими лицами, также является важным маршрутом военной логистики для российских вооруженных сил и единственным прямым железнодорожным маршрутом из материковой части России в Крым.

Инцидент потряс весь регион, нарушив утверждения Кремля о неприкосновенности моста и усугубив проблемы России в отражении украинской контратаки, которая отвоевала оккупированные территории на юге и востоке страны.

В то время как российские официальные лица заявили, что ограниченное автомобильное и железнодорожное движение сохранится, значительный ущерб мосту стал непосредственной материально-технической проблемой для военного наступления Москвы. Путин лично открыл мост в 2018 году, чтобы укрепить контроль России над полуостровом, который она незаконно аннексировала в 2014 году.

Хотя украинское правительство публично не взяло на себя ответственность за инцидент, официальные лица в Киеве попытались использовать взрыв как доказательство своей способности одержать победу на поле боя против более многочисленной и лучше вооруженной российской армии — перспектива, которую многие западные официальные лица только отвергли. несколько месяцев назад.

Украинский чиновник сообщил Washington Post в субботу, что украинские спецслужбы стояли за взрывом, который, по словам российских властей, произошел, когда взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные баки проходящего поезда.

Выступая на видео с Путиным, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что пострадавший грузовик, который, по его словам, принадлежал россиянам и другим гражданам, прибыл из Болгарии через Грузию в Россию, а затем был переброшен в Крым.

Украинские официальные лица опровергли заявления России и вместо этого осудили Россию за ночные ракетные удары, в результате которых, по словам властей, погибло не менее 14 человек и было ранено не менее 70 человек, в том числе 11 детей, в украинском городе Запорожье. После нападения официальные лица обнародовали фотографии частично разрушенного многоквартирного дома, в котором центральная часть рухнула в груду щебня. READ Услышьте первые задокументированные звуки ската

Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит очень саркастично даже для России», — Михайло Подолак, советник президента Украины Владимира Зеленского, Он сказал в Твиттере. «Здесь есть только одно террористическое государство, и весь мир знает, кто это».

После вторжения 24 февраля Россия неоднократно бомбила гражданские объекты, в том числе больницы, школы, многоквартирные дома и железнодорожные вокзалы.

В воскресенье губернатор Запорожской области Александр Старух сообщил, что после теракта из-под завалов в Запорожье вытащили не менее восьми человек.

Старух сказал, что, пока следующей ночью спасатели работали над расчисткой завалов, еще один авиаудар разрушил этот район. Около 2 часов ночи в понедельник по местному времени, Старух предупредить людей В Запорожье скрывается из-за готовящегося авианалета, сообщается в его аккаунте в Telegram. примерно через час, Он сказал Разрушен многоквартирный дом.

Разрушения высветили возможность ответных действий России за инцидент с мостом и сохраняющуюся уязвимость украинских городов, несмотря на массовые поставки оружия Соединенными Штатами и европейскими странами в последние месяцы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что теракт в Запорожье стал еще одним доказательством того, что сторонники Украины должны Ускорьте это предложение. «Нам срочно нужны более современные системы противовоздушной и противоракетной обороны для спасения невинных жизней», — написал он в Twitter.

Официальные лица в Киеве надеются, что инцидент на мосту, какими бы ни были его причины, послужит дополнительным топливом для их кампании по привлечению расширенной поддержки со стороны Запада, включая ракеты большой дальности и танки, и таким образом убедит российские силы и российское общественное мнение в том, что война есть война. Неудачный случай.

Саймон Шлегель, эксперт по Украине из Международной кризисной группы, сказал, что автомагистрали через территорию, контролируемую Россией, к стратегическому городу Херсону, который, как ожидается, русские будут с энтузиазмом защищать, не являются идеальной альтернативой Крымскому мосту, потому что он ближе к Украинец. военные объекты.

Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины, который сейчас является советником правительства Зеленского, сказал, что психологическое воздействие аварии на мосту может быть даже больше, чем логистические проблемы, созданные Россией. READ Циклон Шахин приближается к Амману, убивая трех человек и задерживая рейсы

«Это подрывает уверенность российских военных, российского правительства и даже российского народа в целом в их неспособности управлять рисками и неумении защищаться», — сказал он. «Это очень важно.»

Майкл Карпентер, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, назвал теракт в Запорожье «варварским». Он сказал в Твиттере, что нам нужно копать глубже. Больше военной помощи, больше помощи и больше санкций.

Российские власти пытались вернуть жизнь в нормальное русло с помощью кабеля после того, как мост взорвался, несмотря на то, что зданию был нанесен значительный ущерб.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крымского региона Сергей Аксенов. показать картинку По его словам, на нетронутом участке моста чиновники работают над организацией сообщения между Крымом и российским Краснодарским краем. Он сказал, что нормальное железнодорожное сообщение возобновилось, но в данный момент по мосту проезжают только автомобили, а автобусы и большегрузные автомобили передвигаются на паромах.

Министерство транспорта России сообщило в воскресенье, что к утру воскресенья по мосту регулярно курсировали пассажирские и грузовые поезда. «Интерфакс» сообщил, что движение поездов возобновится сегодня вечером.

Неясно, была ли причиной аварии взрывчатка, установленная на грузовике, или что-то еще.

Baza, российское новостное агентство, которое часто сообщает об утечке информации, сообщило в своем Telegram-канале, что водитель грузовика, который, по словам российских властей, взорвался на мосту, был нанят для доставки груза в Симферополь, город в Крыму. Водителю должны были заплатить 48 тысяч рублей, или около 770 долларов, сообщает Baza.

В нем добавлено, что он был законтрактован шестого октября и вез груз в российский город Армавир седьмого октября, перестал спать прямо перед мостом и уехал рано утром следующего дня.

«Он рассказал об этом своей семье, а после звонка выключил телефон», — сказал Базза. Видеоклип, опубликованный российской государственной газетой, показал взрыв в 6:03 утра, когда по мосту проезжали автомобили.

Власти Санкт-Петербурга заявили, что двое других людей, которые, по словам властей, были убиты в результате взрыва, — это Эдуард Чучакин и Зоя Софронова, супружеская пара, работающая историками и документалистами. Власти заявили, что их машина ехала рядом с взорвавшимся грузовиком.

Атака может также усилить внутреннее давление, с которым сталкивается Путин из-за неудач на поле боя. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер проведет заседание Совета безопасности в понедельник. READ Швейцария голосует за разрешение однополых браков на референдуме

К реваншу уже призывают известные россияне, в том числе депутаты и представители СМИ, такие как Маргарита Симоньян, главный редактор государственного канала RT. После взрыва она сказала Запрошено В твите: «И?»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев потребовал жесткого ответа.

Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. В интервью журналистке Надане Фридрихссон, опубликованном на ее Telegram-канале, он сказал, что так это делается вообще в мире. «Это то, чего ждут граждане России».