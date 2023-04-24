- Лоуренс Питер
- Новости BBC
Президент России Владимир Путин заявил, что украинская диверсионная группа вошла в приграничный район России в четверг и открыла огонь по мирным жителям в рамках «теракта».
Губернатор Брянской области сообщил, что «диверсанты из Украины» открыли огонь по гражданскому автомобилю в приграничном поселке Любшан, убив двоих мужчин и ранив 10-летнего мальчика.
Киев категорически отверг обвинения России.
Предполагаемый инцидент не был подтвержден независимыми экспертами.
Михаил Подолак, советник Президента Украины Владимира Зеленского, чирикать что это была «классическая преднамеренная провокация». Беспроводные частоты [Russia] Он хочет запугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну».
Россия ранее сообщала о ракетных и беспилотных ударах Украины по приграничным регионам России, включая Брянскую область. Но подтвержденных сообщений о проникновении украинских сухопутных войск в Россию не поступало.
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что ФСБ и регулярные силы в четверг столкнулись с «украинскими националистами», которые перешли границу России и захватили заложников.
ФСБ заявила, что затем «националисты» были обстреляны мощной российской артиллерией и оттеснены на территорию Украины. В ФСБ утверждали, что в селе оставили большой тайник со взрывчаткой.
Когда в феврале 2022 года Россия начала крупномасштабное вторжение в Украину, президент Путин назвал киевское правительство «националистами» и «неонацистами», утверждая, что Россия должна действовать против них.
Президент Зеленский был избран демократическим путем, имеет еврейское происхождение и не имеет ультраправых политиков в своем правительстве.
«Сегодня они совершили очередной теракт и еще одно преступление, проникнув в приграничную зону и открыв огонь по мирным жителям», — сказал Путин в четверг в интервью российскому государственному телевидению.
«Они увидели, что это гражданская машина, что там сидят гражданские и дети, и стреляли. Это как раз те люди, которые поставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти. Они ничего не добьются, и мы будем давить на, — сказал он.
В сети появилось видео, на котором якобы показаны члены базирующегося в Украине Российского добровольческого корпуса (РВК) возле местной поликлиники. вооруженный мужчина на видео, Опубликовать в Telegramговорит, что они перебрались в Россию.
Группа журналистских расследований Bellingcat Monitoring описывает РВК как «формально сформированное в прошлом году подразделение, состоящее в основном из российских правых антипутинских и антикремлевских деятелей, действующих в Украине».
Эксперт Bellingcat Майкл Колберн опознал одного из мужчин на видео как лидера РВК Денниса Капустина, который также использует фамилию Никитина.
«Королевские ВВС, по-видимому, мало участвуют в реальных боевых действиях или, по крайней мере, в серьезных боях, и Капустин может иметь боевую спортивную подготовку, но он не имеет военного опыта», — сказал Колберн Би-би-си.
В текстовом сообщении с видеозаписью РВК сообщила, что «вошла в Брянскую область, чтобы показать нашим гражданам, что есть надежда, что свободные россияне с оружием в руках могут бороться с режимом».
Комментируя заявление РВК, представитель военной разведки Украины Андрей Юсов сказал: «Это люди, которые борются оружием против путинского режима и тех, кто его поддерживает… шаги».
На этой неделе Путин обвинил Украину и западных шпионов в активизации операций внутри России. Российские официальные лица заявили, что в Коломенской области, в 100 км от Москвы, разбился беспилотник, хотя неизвестно, является ли он украинским, а два украинских беспилотника были сбиты на юге России.
Ранее Россия заявила, что беспилотники атаковали авиабазу на юге России, которая использовалась для нанесения бомбардировочных ударов по Украине. Киев не сообщил об атаках беспилотников на территории России, обвинив Кремль в пропаганде.
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