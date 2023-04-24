Лоуренс Питер

Новости BBC

2 марта 2023 г.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинская диверсионная группа вошла в приграничный район России в четверг и открыла огонь по мирным жителям в рамках «теракта».

Губернатор Брянской области сообщил, что «диверсанты из Украины» открыли огонь по гражданскому автомобилю в приграничном поселке Любшан, убив двоих мужчин и ранив 10-летнего мальчика.

Киев категорически отверг обвинения России.

Предполагаемый инцидент не был подтвержден независимыми экспертами.

Михаил Подолак, советник Президента Украины Владимира Зеленского, чирикать что это была «классическая преднамеренная провокация». Беспроводные частоты [Russia] Он хочет запугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну».

Россия ранее сообщала о ракетных и беспилотных ударах Украины по приграничным регионам России, включая Брянскую область. Но подтвержденных сообщений о проникновении украинских сухопутных войск в Россию не поступало.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что ФСБ и регулярные силы в четверг столкнулись с «украинскими националистами», которые перешли границу России и захватили заложников.

ФСБ заявила, что затем «националисты» были обстреляны мощной российской артиллерией и оттеснены на территорию Украины. В ФСБ утверждали, что в селе оставили большой тайник со взрывчаткой.

Когда в феврале 2022 года Россия начала крупномасштабное вторжение в Украину, президент Путин назвал киевское правительство «националистами» и «неонацистами», утверждая, что Россия должна действовать против них.

Президент Зеленский был избран демократическим путем, имеет еврейское происхождение и не имеет ультраправых политиков в своем правительстве.

«Сегодня они совершили очередной теракт и еще одно преступление, проникнув в приграничную зону и открыв огонь по мирным жителям», — сказал Путин в четверг в интервью российскому государственному телевидению.

«Они увидели, что это гражданская машина, что там сидят гражданские и дети, и стреляли. Это как раз те люди, которые поставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти. Они ничего не добьются, и мы будем давить на, — сказал он. READ Фигуристка Камила Валиева воссоздает вирусный танец «Среда» в невероятном номере

В сети появилось видео, на котором якобы показаны члены базирующегося в Украине Российского добровольческого корпуса (РВК) возле местной поликлиники. вооруженный мужчина на видео, Опубликовать в Telegramговорит, что они перебрались в Россию.

Группа журналистских расследований Bellingcat Monitoring описывает РВК как «формально сформированное в прошлом году подразделение, состоящее в основном из российских правых антипутинских и антикремлевских деятелей, действующих в Украине».

Эксперт Bellingcat Майкл Колберн опознал одного из мужчин на видео как лидера РВК Денниса Капустина, который также использует фамилию Никитина.

«Королевские ВВС, по-видимому, мало участвуют в реальных боевых действиях или, по крайней мере, в серьезных боях, и Капустин может иметь боевую спортивную подготовку, но он не имеет военного опыта», — сказал Колберн Би-би-си.

В текстовом сообщении с видеозаписью РВК сообщила, что «вошла в Брянскую область, чтобы показать нашим гражданам, что есть надежда, что свободные россияне с оружием в руках могут бороться с режимом».

Комментируя заявление РВК, представитель военной разведки Украины Андрей Юсов сказал: «Это люди, которые борются оружием против путинского режима и тех, кто его поддерживает… шаги».

На этой неделе Путин обвинил Украину и западных шпионов в активизации операций внутри России. Российские официальные лица заявили, что в Коломенской области, в 100 км от Москвы, разбился беспилотник, хотя неизвестно, является ли он украинским, а два украинских беспилотника были сбиты на юге России.