Путин обвиняет Запад в напряженности и требует гарантий безопасности

Во вторник российский президент повторил свое требование о гарантиях от Соединенных Штатов и их союзников, что НАТО не будет расширяться на восток, обвинив Запад в «эскалации напряженности в Европе».

Речь президента России Владимира Путина на встрече с высшим российским военным состоялась всего через несколько дней после того, как Москва представила проекты охранных документов. НАТО требует отказа от членства Украины и других бывших советских республик и отмены военного развертывания альянса в Центральной и Восточной Европе.

Требования, содержащиеся в предлагаемом российско-американском договоре о безопасности и пакте о безопасности между Москвой и НАТО, были выработаны на фоне растущей напряженности в связи с наращиванием российских войск возле Украины, что вызвало опасения по поводу возможного вторжения. Россия отрицала, что у нее есть планы нападения на своего соседа, но требовала юридических гарантий, которые исключали бы расширение НАТО и распространение там оружия.

Во вторник Путин обвинил в том, что если на Украине появятся ракетные системы США и НАТО, то эти ракеты достигнут Москвы всего за несколько минут.

«Для нас это самый большой вызов — вызов нашей безопасности», — сказал он, добавив, что именно поэтому Кремлю нужны «долгосрочные и юридически обязательные гарантии» от Запада, а не «словесные заверения, слова и обещания». «которому Москва не верит.

Путин отметил, что с конца 1990-х годов НАТО расширилось на восток, заверив при этом, что опасения России необоснованны.

«То, что происходит сейчас, напряженность, которая растет в Европе, — это вина (США и НАТО) на каждом этапе этого пути», — сказал президент России. России приходилось отвечать на каждом шагу. Ситуация продолжала ухудшаться и ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. И вот мы сегодня в ситуации, когда мы должны как-то ее решить ».

Отношения России с Соединенными Штатами упали до самого низкого уровня после окончания холодной войны после того, как Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году и поддержала сепаратистское восстание на востоке Украины, которое до сих пор удерживает территорию. Напряженность возобновилась в последние недели после того, как Москва сосредоточила десятки тысяч военнослужащих у границы с Украиной.

Путин потребовал от Запада гарантий, что НАТО не будет расширяться на Украину и не размещать там войска, и поднял этот вопрос во время видеозвонка с президентом США Джо Байденом две недели назад.

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил во вторник, что более 120 сотрудников американских частных военных компаний в настоящее время работают в двух деревнях на охваченном войной востоке Украины, тренируют украинские силы и устанавливают огневые позиции в многоквартирных домах и различных объектах.

Путин сказал, что Соединенные Штаты «должны понять, что нам некуда повернуть назад».

«То, что они пытаются сделать сейчас и планируют сделать на украинской земле, это не за тысячи километров, это происходит прямо у нас на пороге», — сказал он.

Путин добавил, что Москва надеется на «конструктивные и содержательные переговоры с четким окончательным результатом — и в определенные сроки, — которые обеспечат равную безопасность для всех».

«Вооруженный конфликт и кровопролитие — это не наш выбор, и мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политическими и дипломатическими средствами», — сказал Путин.

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид, главный дипломат США в Европе, заявила во вторник на брифинге, что Вашингтон «готов обсудить те предложения, которые Россия внесла на стол».

«Есть некоторые вещи, над которыми мы готовы работать, и мы считаем, что обсуждение имеет смысл», — сказал Донфрид репортерам после посещения Киева, Москвы и Брюсселя.

«В этих документах есть и другие вещи, которые россияне считают неприемлемыми», — добавила она, не уточняя, какие именно.

Двусторонние встречи между США и Россией, скорее всего, состоятся в январе, сказал Данфрид, и переговоры в рамках Совета Россия-НАТО, а также Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, вероятно, также начнутся в январе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что намерен созвать новое заседание Совета Россия-НАТО как можно скорее в новом году.

Любой диалог с Россией должен основываться на фундаментальных принципах европейской безопасности и учитывать озабоченность НАТО действиями России. И это должно быть сделано в консультации с европейскими партнерами по НАТО, включая Украину ».

Во вторник вечером Путин обсудил предложения России в телефонных разговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Согласно опубликованным Кремлем чтению, Путин проинформировал Макрона о «дипломатических усилиях Москвы по этому вопросу», а Шульц предоставил «подробные комментарии» по проектам договора о безопасности между Россией и США и соглашению о безопасности между Россией и НАТО, представленным на прошлой неделе.

В заявлении говорится, что в разговоре с Шульцем «была выражена надежда на то, что будут организованы серьезные переговоры по всем вопросам, поднятым Москвой».

Конфликт на востоке Украины также обсуждался в обоих звонках: Путин заявил, что Киев не хочет выполнять Минские договоренности — мирное соглашение, заключенное при посредничестве Франции и Германии в 2015 году, которое помогло положить конец широкомасштабным боевым действиям в регионе.

Однако попытки найти политическое урегулирование украинского конфликта, унесшего жизни более 14 000 человек, не увенчались успехом, и спорадические стычки продолжались на напряженной линии связи.

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Авторы Associated Press Анджела Чарльтон в Париже и Лорн Кук в Брюсселе внесли свой вклад в этот отчет.