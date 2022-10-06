Путин обещает «стабилизацию» в аннексированных территориях, а Украина выигрывает

по Эльза Мейшман Для новостей Би-би-си



картина: Agence France-Presse / Кремль

Владимир Путин пообещал стабилизировать ситуацию в четырех аннексированных Россией регионах.

Президент России объявил об аннексии Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона на прошлой неделе после самопровозглашенных референдумов, которые не были признаны на международном уровне.

Его обещание прозвучало, когда Украина заявила, что отвоевала села в Луганске и Херсоне.

Он контролирует большую часть двух других регионов и недавно добился успехов в Донецке.

Но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия вернет любую утраченную территорию.

Столкнувшись с вопросами о недавних потерях, он сказал журналистам: «Здесь нет противоречия. Они навсегда останутся с Россией и вернутся».

Обращаясь к учителям в День российского учителя, Путин сказал, что будет «тихо осваивать» присоединенные земли.

Но глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил государственным СМИ, что России нужно перестать лгать о том, что происходит на поле боя, говоря, что русские не глупы.

Украинские силы добиваются успехов как на юге, так и на востоке.

Сергей Гайдай, украинский губернатор Луганской области, сообщил Би-би-си в среду, что шесть сел в этом районе были восстановлены.

Позже президент Зеленский сообщил, что Украина освободила еще три села на юге Херсонщины.



картина: Агентство Франс Пресс

Это следует за чередой завоеваний накануне в Херсоне, в том числе в стратегическом поселке Давыдов Брод.

Россия все еще мобилизует резервистов после того, как в прошлом месяце Путин объявил о призыве 300 000 человек, прошедших срочную военную службу.

Но Путин отказался от того, какие группы будут затронуты, после сильной оппозиции и протестов в России против этого шага.

Он подписал указ об освобождении нескольких категорий студентов, в том числе новых студентов в аккредитованных учебных заведениях и некоторых категорий аспирантов, например, студентов, изучающих естественные науки.

Запорожская АЭС

Тем временем в Киев едет глава Международного агентства по атомной энергии, Международного агентства по атомной энергии, Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Гросси написал в Твиттере, что едет на «важные встречи» по поводу необходимости защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Завод у линии фронта с марта находится под контролем России. Новости о боевых действиях вокруг него вызвали обеспокоенность международного сообщества, и последний реактор был остановлен в прошлом месяце.

Международное агентство по атомной энергии, у которого есть два эксперта на объекте, заявило, что украинская эксплуатационная бригада готовилась перезапустить один из реакторов на малой мощности, чтобы обеспечить теплом станцию.

Ранее Путин подписал указ о том, что правительство России передаст ядерные объекты на станции в собственность России.

Но глава украинской атомной энергетической компании «Энергоатом» Петр Котин заявил, что все решения по работе станции будут приниматься в центральном офисе компании в Киеве.

«Мы продолжим работу в соответствии с законодательством Украины в энергосистеме Украины на Энергоатуме», — цитирует его украинское информационное агентство «Интерфакс».

— Би-би-си