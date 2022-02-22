Путин обсудил независимость сепаратистских регионов Украины | Нанаймо

Кремль изначально заявил о своем нежелании предпринять шаг, который фактически разрушил бы мирное соглашение 2015 года на востоке Украины, которое представляло собой крупный дипломатический переворот для Москвы, требуя от украинских властей предоставления широкой автономии мятежным регионам.

Это срочное обновление новостей. Предыдущая история AP следует ниже.

Москва (AFP) – Президенты США и России в принципе договорились встретиться в последней отчаянной попытке предотвратить… Возможное вторжение России в УкраинуЗападные державы опасаются, что даже несмотря на продолжающиеся в понедельник безжалостные обстрелы конфликта на востоке Украины, это может спровоцировать более масштабную войну.

Если Россия вторгнется, предупреждают США Москва уже решила сделать, заседание будет приостановлено. Перспектива очной встречи на высшем уровне все еще возрождала надежды на то, что дипломатия сможет предотвратить разрушительный конфликт, который может привести к большим потерям и Огромный экономический ущерб по всей ЕвропеКоторая сильно зависит от российской энергетики.

Россия сосредоточила примерно 150 000 военнослужащих по трем сторонам Украины, что стало самым большим наращиванием со времен холодной войны. Западные официальные лица предупредили, что президент России Владимир Путин сейчас ищет предлог для вторжения в страну, демократию западного типа, которая бросила вызов попыткам Москвы втянуть ее в свою орбиту.

Даже по мере того, как дипломатические усилия продвигались вперед, количество потенциальных горячих точек множилось. Обострились бои на востоке Украины, Россия заявила, что отразила «вторжение» с территории Украины, что отрицают украинские официальные лица, и Россия решила продлить военные учения в Беларуси.

Москва отрицает, что у нее есть какие-либо планы нападения, но хочет, чтобы Запад гарантировал, что НАТО не позволит Украине и другим бывшим советским республикам стать членами. Он также потребовал от коалиции прекратить размещение оружия на Украине и отвести свои силы из Восточной Европы — требования, которые Запад категорически отверг.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что на горизонте маячит война. побежал к брокеру Встреча президента США Джо Байдена и Путина.

В офисе Макрона заявили, что два лидера «приняли принцип такого саммита», за которым последует более широкая встреча «других соответствующих заинтересованных сторон для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе».

Высказывания Москвы и Вашингтона были более осторожными, но ни одна из сторон не отрицала, что встреча обсуждается.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что администрация всегда была готова вести переговоры, чтобы избежать войны, но также была готова ответить на любое нападение.

«Поэтому, когда вчера президент Макрон спросил президента Байдена, готов ли он в принципе встретиться с президентом Путиным, если Россия не вторгнется, президент Байден, конечно же, сказал да», — сказал он в понедельник в программе NBC «Сегодня». «Но все признаки того, что мы видим сейчас на местах в отношении расположения российских сил, говорят о том, что они фактически готовятся к крупному нападению на Украину».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что Путин и Байден могут встретиться, если сочтут это «возможным», но подчеркнул, что «слишком рано говорить о конкретных планах саммита».

В офисе Макрона заявили, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров должны были заложить основу для возможного саммита, когда они встретятся в четверг. Французский лидер пытался сыграть роль посредника, чтобы избежать новой войны в Европе, и его заявление последовало за серией звонков Макрона Путину, Байдену, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Несмотря на то, что дипломатия продолжает двигаться вперед, есть признаки того, что она не может предотвратить более широкий конфликт. Россия и ее союзник Беларусь объявили в воскресенье, что они продолжают масштабные военные учения на белорусской земле, которые могут послужить плацдармом для нападения на столицу Украины Киев, расположенную в 75 километрах (менее 50 миль) к югу от границы.

начиная с четверга, Обстрел усилился и по натянутой линии стыка. Он отделяет украинские силы от поддерживаемых Россией повстанцев в Донбассе на востоке Украины. Более 14 000 человек были убиты с тех пор, как в 2014 году там разразился конфликт, вскоре после того, как Москва аннексировала украинский полуостров Крым.

Украина и повстанцы-сепаратисты обвиняли друг друга в массовых нарушениях режима прекращения огня, ежедневно регистрировались сотни взрывов. Мир с опаской наблюдает за боевыми действиями, поскольку западные официальные лица уже несколько недель предупреждают, что Россия будет искать предлог для вторжения — и что Конфликт в Донбассе Такое оправдание можно предложить.

В пятницу официальные лица сепаратистов объявили об эвакуации гражданских лиц и военной мобилизации перед лицом того, что они назвали неминуемой атакой Украины на районы повстанцев. Украинские официальные лица категорически отрицают какие-либо планы такой атаки.

В то время как поддерживаемые Россией сепаратисты обвиняют украинские силы в обстреле жилых районов, журналисты Ассошиэйтед Пресс, ведущие репортажи из нескольких городов и сел на подконтрольной Украине территории вдоль линии соприкосновения, не видели и не задокументировали заметной эскалации с украинской стороны. И усиление бомбежек со стороны сепаратистов, что привело к разрушению домов и перекрытию дорог.

Некоторые жители главного удерживаемого повстанцами города Донецка рассказали о периодических обстрелах со стороны украинских сил, но добавили, что они не были такими масштабными, как ранее во время почти 8-летнего конфликта на востоке.

В понедельник сепаратистские власти заявили, что за последние сутки в результате украинских обстрелов погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, еще несколько получили ранения. Украинские военные заявили, что за выходные двое украинских солдат были убиты, а еще один военнослужащий был ранен в понедельник.

Представитель украинских военных Павел Ковальчук заявил, что сепаратисты «вели издевательский огонь из жилых кварталов, используя мирных жителей в качестве щитов». Он настаивал на том, чтобы украинские силы не открывали ответный огонь.

Еще одним тревожным сигналом стало заявление Москвы о том, что войска из Украины вошли в Ростовскую область России. Российские военные заявили, что уничтожили пятерых подозреваемых в «диверсиях», которые пересекли границу с Украины, а также уничтожили две бронемашины. Представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко отверг обвинения России как «дезинформацию».

На фоне растущих опасений вторжения администрация США направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека, в котором утверждалось, что Москва составила список украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в концлагеря после вторжения. Письмо, о котором впервые сообщила New York Times, было получено Associated Press.

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что это утверждение было ложью и такого списка не было.

На протяжении всего кризиса лидеры Украины стремились сохранять спокойствие и неоднократно преуменьшали угрозу вторжения.

В понедельник министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия сосредоточила вокруг Украины 147 000 военнослужащих, в том числе 9 000 в Беларуси, утверждая, что этого количества явно недостаточно для нападения на украинскую столицу с севера.

«Разговоры о нападении на Киев с белорусской стороны кажутся абсурдными», — сказал он, обвинив Россию в использовании там войск в качестве тактики запугивания.

Жозеп Боррель, высокопоставленный дипломат ЕС и верховный представитель ЕС по внешней политике, приветствовал перспективу саммита Байдена и Путина, но сказал, что блок из 27 стран прекратил действие своего пакета санкций, который будет использоваться, если Путин отдаст приказ о вторжении.

«Работа сделана. Мы готовы», — сказал Боррелл, не уточнив, кто может стать мишенью.

В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз также согласился направить в страну военных офицеров в качестве советников. Скорее всего, на настройку уйдет несколько месяцев.

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Кермано сообщает из Киева, Украина, и Кук из Брюсселя. Лори Хеннант в Киеве; Анджела Чарльтон в Париже; Зик Миллер и Аамер Мадани в Мюнхене, Германия; Нон Молсон в Берлине; Эллен Никмейер, Роберт Бернс, Мэтью Ли и Дарлин Супервиль из Вашингтона внесли свой вклад в этот отчет.

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Владимир Исаченков, Юрас Керману и Лорн Кук, Associated Press