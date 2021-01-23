Путин обсуждает с Советом Безопасности вопросы контроля над вооружениями и социально-экономического развития – Российская политика и дипломатия

Москва, 22 января. / ТАСС /. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент России Владимир Путин обсудил в пятницу вопросы стратегической стабильности, а также внутренние проблемы России с постоянными членами Совета безопасности России.

«На встрече обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития России», – сказал он. «Состоялся обмен мнениями также по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями», – добавил пресс-секретарь.

Во встрече приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и Федеральной безопасности. . Директор службы (ФСБ) Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента РФ по охране окружающей среды, экологии и транспорту Сергей Иванов.

В области контроля над вооружениями

Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (Новый СНВ) в 2010 году. Он будет действовать до 5 февраля 2021 года, если не будет подписан новый документ, заменяющий его.

Москва призвала Вашингтон не откладывать решение о продлении соглашения о контроле над вооружениями, назвав его золотым стандартом в области разоружения. В интервью Financial Times в конце июня 2019 года Путин сказал, что, как только этот договор истечет, «в мире не будет никакого инструмента для сдерживания гонки вооружений».

20 января МИД России заявил, что Москва продолжает поддерживать продление договора СНВ, желательно на пять лет. 15 января замглавы МИД Сергей Рябков сообщил ТАСС, что представители предыдущей администрации США предлагали дополнительные неприемлемые условия для продления договора. При этом он подчеркнул, что «если США откажутся от дополнительных условий, договоренность может быть достигнута очень скоро».