(Рейтер) — Президент России Владимир Путин в субботу представил африканским лидерам, стремящимся выступить посредниками в войне на Украине, список причин, по которым он считает многие из их предложений ошибочными, и осудил план, который Киев в основном отверг.

Африканские лидеры стремились договориться о ряде «мер укрепления доверия», даже несмотря на то, что на прошлой неделе Киев начал контрнаступление, чтобы вытеснить российские войска из оккупированных им регионов юга и востока Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после их встречи в Киеве в пятницу, что мирные переговоры потребуют от Москвы вывода своих войск с оккупированной украинской территории, что, по словам России, не подлежит обсуждению.

В субботу Путин начал переговоры с представителями Сенегала, Египта, Замбии, Уганды, Республики Конго, Коморских островов и ЮАР во дворце под Санкт-Петербургом, подчеркнув приверженность России континенту.

Но после презентаций президентов Коморских Островов, Сенегала и Южной Африки он ставит под сомнение предположения плана, основанные на признании международно признанных границ, прежде чем раунд заявлений пойдет дальше.

Путин подтвердил свою позицию, что Украина и ее западные союзники начали конфликт задолго до того, как Россия перебросила свои вооруженные силы через границу в феврале прошлого года, что они отрицают.

Он сказал, что Запад, а не Россия, несет ответственность за резкий рост мировых цен на продовольствие в начале прошлого года, который особенно сильно ударил по Африке.

Он сообщил делегации, что экспорт украинского зерна из черноморских портов, разрешенный Россией в прошлом году, никак не облегчил трудности Африки из-за резкого роста цен на продовольствие, потому что оно в основном шло в богатые страны.

Он заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной, чему препятствует Киев. Однако Москва неоднократно заявляла, что любой мир должен учитывать «новые реалии», имея в виду объявленную ею аннексию пяти украинских областей, четыре из которых она контролирует лишь частично — красная линия для Киева.

История продолжается

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в телеобращении, что Москва разделяет «основные подходы» африканского плана, но российские информационные агентства цитируют официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что этого «трудно достичь».

Песков заявил, что Путин проявил интерес к плану, который изложил в своей презентации президент ЮАР Сирил Рамафоса, и Россия продолжит диалог со странами Африки.

Лавров сказал, что они не доходили до российского лидера с каким-либо сообщением от Зеленского.

Путин заявил, что Москва «открыта к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на основе принципов справедливости и признания законных интересов сторон».

Не было никакой информации о двусторонних переговорах, которые Рамафоса, принимавший в августе саммит Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, заявил, что он собирается провести с Путиным.

С тех пор, как в марте Международный уголовный суд предъявил Путину обвинение в военных преступлениях, которые он отвергает, Южная Африка как член суда оказалась в неловком положении: ему пришлось арестовать его, если он ступит туда.

(Написано Кевином Леви, под редакцией Эндрю Коуторна и Эндрю Хевенса)