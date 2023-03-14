Путин отверг версию о причастности Украины к взрывам трубопроводов

Президент России Владимир Путин во вторник назвал «полной чушью» утверждения о том, что за ними могут стоять украинцы. Взрывы, уничтожившие Северный поток Газопроводы на Балтике в прошлом году вновь указали пальцем на США

Путин выступил после того, как на прошлой неделе New York Times, Washington Post и немецкие СМИ опубликовали статьи со ссылкой на анонимных официальных лиц США и других официальных лиц, которые заявили, что есть доказательства того, что Украина или, по крайней мере, украинцы могут нести ответственность. Украинское правительство отрицало какую-либо роль.

Немецкая газета Die Zeit и немецкие общественные вещатели ARD и SWR сообщили, что следователи считают, что пять мужчин и женщина использовали яхту, зафрахтованную украинской компанией в Польше, для совершения нападения. Федеральные прокуроры Германии Она подтвердила, что судно было осмотрено в январе, но не подтвердила полученные данные.

Путин назвал эту идею «полной чушью».

В телеобращении он сказал: «Такой взрыв такой мощности и на такой глубине может быть осуществлен только экспертами, опирающимися на все возможности страны, обладающей соответствующими технологиями».

Президент России подчеркнул, что у США был мотив для проведения взрыва, заявив, что они хотят прекратить поставки дешевого российского природного газа в Германию и обеспечить ее более дорогим сжиженным газом.

На прошлой неделе Кремль охарактеризовал обвинения в причастности Украины к взрывам как часть западного сокрытия.

Путин во вторник высмеял европейских лидеров за то, что они хранили молчание об этом инциденте, заявив, что их позиция отражает то, что он назвал позицией Европы по отношению к Соединенным Штатам.

«Европейцы потеряли целое поколение независимости, суверенитета и национальных интересов», — с улыбкой сказал Путин. «Чем больше он бьет их по носу или по макушке, тем ниже они кланяются и тем шире улыбаются».

Сентябрьские взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» привели их в негодность и вызвали крупную утечку газа, который бездействовал в трубопроводах. Никто не взял на себя ответственность.

Официальные лица США изначально предположили, что Россия может быть ответственна за это. Россия обвинила США и Великобританию. Расследования европейских стран, в том числе Дании, через воды которой проходит газопровод, и Германии не дали окончательных результатов.

Путин выразил сожаление по поводу отказа России в доступе к материалам расследования. Он добавил, что российский газовый гигант «Газпром» направил судно для осмотра морского дна вблизи места взрыва и увидел что-то похожее на антенну возле соединения труб, примерно в 30 километрах (около 16 морских миль) от места взрыва.

Путин заявил, что предполагаемая антенна могла быть помещена на дно моря, чтобы привести в действие другое взрывное устройство, которое не взорвалось по неясной причине, добавив, что Россия ожидает, что датские власти сформируют совместную группу для тщательного изучения района.