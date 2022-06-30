Путин отверг утверждение Джонсона о том, что женщина не вторглась бы в Украину

Президент России Владимир Путин встречается с журналистами после саммита по Каспийскому морю в Ашхабаде, Туркменистан, 29 июня 2022 г. Фотография сделана 29 июня 2022 г. Sputnik/Дмитрий Азаров/Пол через Reuters

ЛОНДОН (Рейтер) — Президент России Владимир Путин в четверг отверг обвинения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что если бы он был женщиной, то не вторгся бы в Украину.

Выступая на пресс-конференции рано утром в четверг во время визита в Туркменистан, Путин процитировал решение бывшего британского лидера Маргарет Тэтчер направить войска на Фолклендские острова как опровержение теории Джонсона.

Джонсон в среду назвал решение Путина начать то, что Москва называет «специальной военной операцией» против Украины, «прекрасным примером токсичной мужественности» и высмеял мачо Путина.

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Путин ответил журналистам: «Я просто хочу вспомнить события недавней истории, когда Маргарет Тэтчер решила начать военные действия против Аргентины в интересах Фолклендских островов. Поэтому решение о начале военных действий приняла женщина.

«Так что это не совсем точное указание британского премьер-министра на то, что происходит сегодня».

Далее российский лидер подверг критике предпринятый 40 лет назад шаг Великобритании по военному ответу на попытку Аргентины захватить малонаселенные острова в Южной Атлантике, находящиеся под управлением Великобритании.

Где Фолклендские острова и где Британия? — спросил Путин. «Действия Тэтчер были продиктованы имперскими амбициями и (желанием) утвердить свой имперский статус».

Москва неоднократно критикует западные военные интервенции в таких странах, как бывшая Югославия, Афганистан и Ирак, как примеры западного империализма и лицемерия.

Но за два десятилетия своего правления сам Путин столкнулся с многочисленными обвинениями в империализме, в своем желании агрессивно расширить границы и влияние России на постсоветском пространстве, и сам сказал, что хотел бы повернуть вспять ход распада Советского Союза.

Российское вторжение в Украину 24 февраля разрушило множество городов, убило тысячи мирных жителей и заставило миллионы людей покинуть свои дома по всей Украине.

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж: Эмилия Ситхоул Матарис

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