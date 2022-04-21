Путин отменил план штурма меткомбината в Мариуполе

Директор крупнейшего в Украине детского онкологического фонда говорит, что необходимы совместные усилия волонтеров, врачей и чиновников в Украине и за рубежом, чтобы уберечь детей от рака во время российского вторжения.
Юлия Ноговицина, директор по разработке программного обеспечения в Таблеточкисказал CNN в среду, что эвакуация пациентов на Западную Украину, а затем в соседние страны, «была своего рода «миссией: невыполнима».
«С первых дней войны мы пытались эвакуировать детей из крупнейших больниц. Мы брали их достаточно большими группами и искали либо автобусы, либо вагоны поездов, чтобы доставить их во Львов», — рассказала Ноговицына.
«Это было очень сложно и тяжело, потому что практически невозможно было найти какой-либо транспорт для перевозки этих детей».
По словам Ноговицина, многие дети находились в «экстремальных условиях», у некоторых были низкие показатели крови или лихорадка. Украинские официальные лица будут помогать эвакуации, когда это возможно, предоставляя автобусы или транспорт, «но каждый раз ситуация была нестандартной, и нам приходилось искать решение».
Она сказала, что Львов и другие части западной Украины не находились рядом с линией фронта российского вторжения, но подверглись ракетным обстрелам, которые «не помешали нам эвакуировать детей», когда город подвергся бомбардировке.
«Это просто показало, что нигде в Украине нельзя быть в безопасности. Где бы ни находились дети, их нужно вывозить из страны для безопасности», — сказала она.
Ноговицина похвалила родителей, заявив, что они «решили спасти своих детей» и мужественно столкнулись с «двойной угрозой», не только имея дело с диагнозом рака у своих детей, но и зная, что их жизни могут быть потеряны из-за прерывания лечения или смерти. Ранен российской бомбардировкой.
Она сказала, что команда психологов, волонтеров и международных партнеров, таких как Детская исследовательская больница Св. Иуды, помогает и предоставляет обновленную информацию семьям в Украине, когда детей переводят в центры по уходу в других странах.
Она сказала, что ее организация получила гарантии от зарубежных больниц, что дети могут оставаться в них на время лечения, даже если война скоро закончится. Следующим шагом станет восстановление разрушенных систем здравоохранения.
«После того, как Украина выиграет эту войну и будет восстановлен мир, мы хотим восстановить украинскую детскую онкологическую службу и сделать ее лучше, чем до войны», — сказала Ноговицына.
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