Нарушение традиции происходит по мере того, как война России на Украине захлебывается, а ее экономика страдает от санкций.

Кремль заявил, что президент России Владимир Путин не будет проводить в этом году пресс-конференцию по итогам года, приостановив ежегодную традицию, уходящую корнями в первые годы его президентства.

«его там не будет [a news conference] В преддверии Нового года заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, но отметил, что Путин «регулярно общается с прессой, в том числе с зарубежными визитами».

Песков не назвал причин непроведения конференции-марафонца, которая обычно длится несколько часов, но кремлевские наблюдатели усматривают в этом отход от протокола из-за войны России на Украине, начавшейся в феврале.

По словам официальных лиц, в Кремле также не будет новогоднего приема в то время, когда война России на Украине пошла не по плану.

Путин, находящийся у власти с 2000 года, большую часть своего правления проводил в декабре пресс-конференцию — мероприятие, которое он использовал, чтобы омрачить свой имидж на национальном телевидении.

Во время митинга для СМИ, главного политического события в стране, Путин посвятил большую часть зрелища ответам на вопросы местных журналистов и общественности о софтболе, позволив своей администрации выставить напоказ свое уважение к свободе слова и прозрачности в управлении.

В прошлом году он говорил более четырех часов.

В этом году впервые за десятилетие Путин не проведет декабрьское мероприятие, редкую возможность для репортеров за пределами Кремля, в том числе международных журналистов, задать российскому президенту прямые вопросы.

24 февраля Путин ввел войска в Украину, а 21 сентября объявил там мобилизацию для поддержки войск Москвы.

Сотни тысяч людей бежали из России, чтобы избежать призыва на военную службу, в то время как протесты этнических меньшинств в отдаленных и бедных районах Сибири, где российские вооруженные силы давно призывают на военную службу, обострились.

Это изолировало Россию на международной арене, поскольку Путин преследовал внутренние голоса, выступающие против вторжения или самой мобилизации.

Критика среди русских усилилась, поскольку Москва потерпела военные неудачи в войне, включая потерю ключевого южного города Херсона, который был незаконно аннексирован Россией.

Убиты тысячи русских После февральского вторжения этот вопрос в основном игнорировался на государственном телевидении. Экономика страны также сильно пострадала от эскалации глобальных санкций против различных олигархов, банков и других учреждений.