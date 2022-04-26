Путин отметил российскую фигуристку Валееву | спортивные новости

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что выступления юной фигуристки Камилы Валеевой не удалось добиться с помощью запрещенных веществ.

Валеева, которой во вторник исполнилось 16 лет, провалила допинг-тест на чемпионате России в декабре прошлого года, но результат стал известен только 8 февраля, на следующий день после того, как она уже помогла Олимпийскому комитету России (ОКР) выиграть командный зачет в Пекине. . . . игры.

Дело бросило тень на участие россиян в Играх, потому что они уже столкнулись с повышенным вниманием к отдельным допинговым наказаниям, которые заставляли их соревноваться без их ведома и государственного гимна.

«Своей работой она вывела спорт на уровень настоящего искусства», — сказала Валеева на транслируемой по телевидению в Кремле церемонии награждения призеров зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Такого совершенства нельзя добиться нечестным путем с помощью дополнительных материалов, манипуляций. Мы прекрасно знаем, что в фигурном катании эти дополнительные материалы не нужны».

Олимпийский чемпион Валиева получила разрешение Спортивного арбитражного суда на участие в женском одиночном разряде в Пекине, но не смогла занять четвертое место в безошибочной гонке. Она стала первой женщиной, которая приземлилась в прыжке на четвереньках на Олимпийских играх во время командных соревнований.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не присуждать медали олимпийским командным соревнованиям по фигурному катанию до тех пор, пока не будет разрешено дело Валиевой о допинге, на что могут уйти месяцы.

Несколько международных спортивных федераций, в том числе Международная федерация лыжного спорта (ISU), которая регулирует фигурное катание, запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в международных мероприятиях, связанных с военной кампанией Москвы в Украине.