Путин отметил, что продуманные и своевременные меры помогли российской экономике преодолеть экономический спад – бизнес и экономика.

Ново Огарево, 11 марта. Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что своевременные меры позволили России преодолеть дефляцию и начать восстановление экономики.

«Благодаря своевременным и продуманным мерам по поддержке отраслей и предприятий мы в целом смогли преодолеть спад в экономике и добиться ее восстановления», – сказал Путин.

Президент указал, что об этом можно судить по динамике внутреннего спроса и постепенному сокращению безработицы.

Путин добавил, что российские власти руководствуются принципом предоставления государственной поддержки в свете сложной ситуации для рабочих коллективов, компаний и компаний, а также помощи тем, кто сохраняет рабочие места и инвестирует в развитие.

Президент заявил, что России удалось снизить риски инвестирования в экономику за счет целенаправленных усилий в этой сфере. Глава государства прокомментировал: «Нам удалось избежать спада инвестиционной активности благодаря целенаправленной экономической политике. Инвестиционные риски для экономики России значительно снизились».

Путин отметил, что в 2020 году ВВП страны снизился на 3,1%. Глава государства добавил: «В то же время в четвертом квартале 2020 года инвестиции в основной капитал перешли в положительную зону, увеличившись на 1,2% в годовом исчислении. ”

Между тем, президент заявил, что к концу 2020 года инвестиции упали на 1,4%.