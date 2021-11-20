Путин отмечает вклад транспортников в развитие экономики страны — общества и культуры

Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли России с Днем карьеры. Его приветствие было опубликовано в субботу на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с Днем транспортников — праздником, который объединяет представителей всех отраслей транспортного комплекса нашей страны. В местной транспортной отрасли всегда работали квалифицированные специалисты, прекрасно знающие и любящие свое дело. за последние несколько лет они уже внесли значительный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, укрепление межрегиональных и международных отношений и улучшение качества жизни людей ».

«Сегодня важно сосредоточиться на достижении приоритетных профессиональных целей и достижении реальных и ощутимых результатов по таким вопросам, как« устранение узких мест »и улучшение инфраструктуры, повышение надежности и безопасности перевозок, развитие маршрутов транзитной логистики и модернизация общественного транспорта в городах. и регионы. Кроме того, Президент отметил важность внедрения «новейших технологий и цифровых услуг», а также внесения вклада в «рост конкурентоспособности и эффективности транспортной отрасли в целом».