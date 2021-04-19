Путин отправил оппонента Навального в тюремную больницу на фоне голодовки

В понедельник его адвокат сообщил, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный, который начал третью неделю голодовки за решеткой, был переведен в больницу другой тюрьмы после того, как его врач сказал, что он может быть при смерти.

После посещения политика в понедельник днем ​​адвокат Алексей Липзер сообщил, что в воскресенье Навального перевели из исправительной колонии к востоку от Москвы в тюремную больницу во Владимире, городе в 180 км к востоку от столицы.

Вчера он серьезно заболел … По результатам анализов и по общему состоянию здоровья его решили перевести сюда ». Вечером стало значительно хуже», – сказал Лебезер. Адвокат добавил, что пока Навальный был в состоянии чтобы встретиться с ним в понедельник, он продолжил голодовку и. В целом его внешний вид свидетельствует о том, что он плохо себя чувствует ».

О решении о переводе Навального Государственная пенитенциарная служба (ФСИН) не уведомила до утра понедельника, а в опубликованном ею заявлении говорилось, что он согласился принимать витаминную терапию.

Липцер сказал, что у него не было достаточно времени со своим клиентом, чтобы подтвердить это: «Они искали его перед нашей встречей дольше, чем мы встречались. Он был зол на это. Итак, мы не могли обсуждать ничего, кроме того, что с ним случилось».

В заявлении Пенитенциарной службы говорится, что состояние Навального «удовлетворительное». Но врач лидера оппозиции д-р Ярослав Ашехмин заявил в субботу, что результаты анализов, предоставленных семьей, показали, что у Навального резко высокий уровень калия, который может привести к остановке сердца, а также высокий уровень креатинина. которые указывают на нарушение функции почек.

«Наш пациент может умереть в любой момент», – сказал он в сообщении в Facebook.

Сообщения о стремительном ухудшении его здоровья вызвали возмущение международной общественности и призывы к российским властям оказать адекватную медицинскую помощь Навальному, который является стойким противником президента Владимира Путина. Министры иностранных дел Евросоюза оценивали стратегию блока в отношении России Следим за новостями.

Пресс-секретарь Белого дома Джин Саки призвал к его освобождению и к «гуманному обращению», добавив, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обсуждал дело Навального с главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Она добавила: «За то, что происходит с г-ном Навальным, находящимся под стражей в российском правительстве, ответственность несет российское правительство, и оно будет нести ответственность перед международным сообществом».

Навальный был арестован в январе по возвращении из Германии, где он провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим газом, в котором виноват Кремль – обвинение, которое российские официальные лица отвергли. Его арест спровоцировал массовые протесты по всей России, став крупнейшим показом неповиновения за последние годы. Вскоре после этого суд приговорил его к двум с половиной годам тюремного заключения по обвинению в хищении средств в 2014 году, которое Европейский суд по правам человека счел «явно произвольным и необоснованным».

Навальный начал голодовку в знак протеста против отказа в посещении его врачей, когда он начал страдать от сильных болей в спине и потери чувствительности в ногах. В Пенитенциарной службе заявили, что Навальный получает всю необходимую ему медицинскую помощь.

В ответ на тревожные новости о здоровье Навального его команда созвала общенациональный митинг в среду, в тот же день, когда Путин должен выступить со своим ежегодным посланием о положении нации. Согласно веб-сайту, посвященному протестам, демонстрации были запланированы в 77 городах России до полудня понедельника.

В своем заявлении Министерство внутренних дел призвало россиян не участвовать в несанкционированных собраниях, сославшись на опасность коронавируса и заявив, что некоторые «подрывные» участники могут спровоцировать беспорядки. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полиция будет рассматривать любые несанкционированные акции протеста как незаконные. В прошлом силы безопасности разгоняли демонстрации силой.

Действительно, российские власти подняли свои репрессии в отношении союзников и сторонников Навального на новый уровень. На прошлой неделе прокуратура Москвы обратилась в суд с ходатайством о признании их экстремистскими группами, Фондом борьбы с коррупцией Навального и его сетью региональных отделений.

Правозащитники заявляют, что если это произойдет, то и фонд, и региональные офисы будут запрещены, что нанесет ущерб их деятельности, а те, кто работал на них, могут быть привлечены к ответственности. Пожертвование денег группам – что тысячи россиян делали регулярно в последние годы – также станет уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением.

На данный момент многие союзники Навального отвергли предложение о переводе его в тюремную больницу как недостаточное. Иван Жданов, глава Фонда борьбы с коррупцией, написал в твиттере, что перевод приведет Навального в «другую замученную колонию, только с большим стационаром, куда перевозят тяжелобольных».

Доктор Анастасия Васильева, президент Альянса врачей, поддерживаемого Навальным, а также его личный врач, отметила, что это «не больница, где можно установить диагноз и (могут) назначить лечение его болезней», а скорее «тюрьма, где Туберкулез лечится ».

Она снова призвала тюрьму разрешить ей и другим врачам увидеться с ним, но Лебзер сказал, что тюремные власти сказали Навальному, что ему не разрешат посещать «гражданских» врачей.

С прошлого месяца политик отбывает наказание в колонии строгого режима, известной своими суровыми условиями.

Навальный жаловался на то, что ему не дают спать, потому что охранники проверяли его каждый час по ночам, и сказал, что у него появились сильные боли в спине и онемение ног в течение нескольких недель после перевозки в колонию. Тюремные власти отказали ему в посещении независимого «гражданского» врача, и 31 марта он объявил голодовку.

В сатирическом послании из тюрьмы в пятницу Навальный сказал, что власти угрожали насильно накормить его «неизбежным», используя «привязанный пиджак и другие удовольствия».

На выходных французская газета Le Monde опубликовала письмо Путину, подписанное десятками деятелей культуры, в том числе писателями Салманом Рушди, Марио Варгасом Льоса, певицей Пэтти Смит и актерами Бенедиктом Камбербэтчем и Кристин Скотт Томас, призывая его предоставить Навальному соответствующий доступ. здравоохранение.

В понедельник комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятови повторила свой призыв к освобождению Навального и «полному доступу к медицинской помощи в связи с серьезным ухудшением его здоровья».