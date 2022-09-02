Путин отрицает проведение государственных похорон Горбачева и будет держаться подальше

1 сентября (Рейтер) — Президент России Владимир Путин пропустит похороны Михаила Горбачева, последнего лидера Советского Союза, лишив человека, не сумевшего предотвратить крах советской империи, всех государственных почестей, возложенных на Бориса Ельцина.

Горбачев, которого боготворили на Западе за то, что он позволил Восточной Европе вырваться из-под советского коммунистического контроля, но не любили дома за тот хаос, который он спровоцировал «перестроечными» реформами, будет похоронен после публичной церемонии в Колонном зале Москвы.

В Большом зале с видом на Кремль прошли похороны советских лидеров Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Леонида Брежнева. Горбачеву выставят почетный караул — но его похороны не будут государственными.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

В четверг государственное телевидение показало, как Путин официально возлагает красные розы рядом с гробом Горбачева, оставленным открытым, как это принято в России, в Центральной клинической больнице в Москве, где он скончался во вторник в возрасте 91 года.

Путин перекрестился в русской православной манере, прежде чем ненадолго коснуться края гроба.

«К сожалению, рабочий график президента не позволяет ему сделать это 3 сентября, поэтому он решил сделать это сегодня», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он сказал, что церемонии Горбачева будут включать «элементы» государственных похорон, и что государство помогает их организовать.

Мужчина возлагает розу на статую Михаила Горбачева в память о последнем лидере Советского Союза у мемориала «Отцы единства» в Берлине, Германия, 31 августа 2022 года. REUTERS/Lizzie Nessner Читать далее

Однако это резко контрастировало бы с похоронами Ельцина, который сыграл важную роль в маргинализации Горбачева с распадом Советского Союза и выбрал Путина, карьерного офицера разведки КГБ, как человека, наиболее подходящего на его место.

Когда Ельцин умер в 2007 году, Путин объявил день общенационального траура и вместе с мировыми лидерами присутствовал на крупных государственных похоронах в Храме Христа Спасителя в Москве.

Российская интервенция на Украине, по-видимому, была направлена ​​на то, чтобы хотя бы частично обратить вспять распад Советского Союза, который Горбачев не смог предотвратить в 1991 году.

Решение Горбачева позволить послевоенным странам советского коммунистического блока идти своим путем и воссоединить Восточную и Западную Германию, помогло запустить националистические движения в 15 советских республиках, которые он был бессилен подавить.

Через пять лет после прихода к власти в 2000 году Путин назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой ХХ века».

Путину потребовалось более 15 часов после смерти Горбачева, чтобы опубликовать ограничительное послание с соболезнованиями, в котором говорилось, что Горбачев оказал «большое влияние на ход мировой истории» и «глубоко понимал необходимость реформ» для решения проблем Советского Союза. . в восьмидесятых.

В Горбачев-фонде заявили, что похороны начнутся в 12 часов дня (09:00 по Гринвичу), а не в 10 часов утра (07:00 по Гринвичу), как было объявлено ранее.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Кевина Леви и Питера Графа

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.