Путин отрицает, что Россия несет ответственность за энергетические проблемы Европы

Президент России Владимир Путин в пятницу отрицал, что Москва имеет какое-либо отношение к энергетическому кризису в Европе, заявив, что, если Европейский союз хочет больше газа, он должен отменить санкции, препятствующие открытию газопровода «Северный поток — 2».

Выступая перед журналистами после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, Путин обвинил в энергетическом кризисе то, что он назвал «зеленой повесткой дня», и настаивал на том, чтобы Россия выполнила свои энергетические обязательства.

«Суть в том, что если у вас есть желание, если вам сложно, то просто снимите санкции с «Северного потока — 2», а это 55 млрд кубометров газа в год, просто нажмите на кнопку, и все начнется», — сказал он. — сказал Путин.

«Северный поток — 2», который проходит по дну Балтийского моря примерно параллельно «Северному потоку — 1», был построен год назад, но Германия отказалась от него всего за несколько дней до того, как 24 февраля Россия ввела свои войска в Украину.

Европейские цены на газ выросли более чем в два раза с начала года на фоне сокращения поставок из России.

Повышение цен в этом году ударило по и без того испытывающим трудности потребителям и вынудило некоторые отрасли промышленности остановить производство.

Европа обвиняет Россию в вооружении своих энергопоставок в ответ на западные санкции, введенные против Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Россия заявляет, что Запад начал экономическую войну, а санкции препятствуют работе газопровода «Северный поток-1».

Россия прекратила поставки газа в ряд стран, в том числе в Болгарию и Польшу, поскольку отказалась платить в рублях вместо валюты контракта.

Ранее в этом месяце российский газовый гигант «Газпром» заявил, что газопровод «Северный поток-1», основной маршрут поставок в Европу, останется закрытым, поскольку из турбин на компрессорной станции вытекло моторное масло, что привело к росту оптовых цен на газ.

Германия контролирует 3 НПЗ

Между тем официальные лица заявили в пятницу, что Германия взяла под свой контроль три принадлежащих России нефтеперерабатывающих завода в стране, чтобы обеспечить энергетическую безопасность до того, как в следующем году вступит в силу нефтяное эмбарго со стороны России.

На нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, показанном выше, работает около 12 000 человек, и он поставляет нефтепродукты на большую часть северо-востока Германии, включая Берлин. (Ганнибал Ханшке/Getty Images)

В заявлении Минэкономики говорится, что две дочерние компании российского нефтяного гиганта «Роснефть» — Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH — перейдут под управление Федерального сетевого агентства Германии.

В результате агентство также будет контролировать доли компаний в нефтеперерабатывающих заводах PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil, расположенных в восточной и южной Германии.

«Это далеко идущее решение энергетической политики для защиты нашей страны», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы давно знаем, что Россия больше не является надежным поставщиком энергии».

«Сегодняшним решением мы гарантируем снабжение Германии нефтью как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе», — сказал Шульц. «Это особенно верно для нефтеперерабатывающего завода Шведта».

Министерство заявило, что «Роснефть» отвечает за около 12 процентов нефтеперерабатывающих мощностей Германии и ежемесячно импортирует из России нефти на сотни миллионов евро.

Она сказала, что этот шаг поможет обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией, и первоначально планировалось, что он продлится шесть месяцев.

«Роснефть» ранее дала понять, что не намерена прекращать импорт нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит из России через Украину на нефтеперерабатывающие заводы в Центральной Европе, несмотря на надвигающееся эмбарго ЕС, вступившее в силу 1 января 2023 года.

Канцлер Германии Олаф Шульц (справа) наблюдает за министром экономики Германии Робертом Хабеком во время пресс-конференции в Берлине в пятницу. Официальные лица объявили, что Германия контролирует три принадлежащих России нефтеперерабатывающих завода в стране, чтобы обеспечить энергетическую безопасность до того, как в следующем году вступит в силу нефтяное эмбарго со стороны России. (Кристиан Манге/Reuters)

Шульц сказал, что пакет помощи в размере 1 миллиарда евро обеспечит работой примерно 1200 человек, которые в настоящее время работают на нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, и поможет в его долгосрочной трансформации в рамках перехода к «зеленой» экономике.

Министр экономики Роберт Хабек заявил, что в будущем нефтеперерабатывающий завод будет получать нефть по трубопроводу из портового города Росток и через соседнюю Польшу, которая отказывалась обеспечивать поставки до тех пор, пока существует риск, что «Роснефть» может получить от этого прибыль.