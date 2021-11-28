Путин: Переговоры с руководством Армении и Азербайджана «конструктивны»

Президент России Владимир Путин сказал, что переговоры, которые он провел в пятницу на юге России с лидерами региональных соперников, Армении и Азербайджана, были конструктивными и привели к ряду соглашений по ключевым вопросам.

Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи длилась около трех часов и ознаменовала первую годовщину подписанного при посредничестве Москвы мирного соглашения, положившего конец боевым действиям в сепаратистском Нагорном Карабахе.

В своем выступлении после встречи Путин сказал, что три лидера достигли согласия по целому ряду вопросов, которые он считает важными.

И Алиев, и Пашинян поддержали позитивную оценку Путина. Президент Азербайджана сказал, что беседа была открытой и искренней, а премьер-министр Армении охарактеризовал ее как положительную.

Путин также провел две отдельные двусторонние встречи с Алиевым и Пашиняном в пятницу до и после трехсторонних переговоров.

Армения и Азербайджан оказались в тисках многолетнего конфликта из-за Нагорного Карабаха — региона в составе Азербайджана, который находился под контролем этнических армянских сил, поддерживаемых Арменией с тех пор, как сепаратистская война там закончилась в 1994 году.

Осенью 2020 года азербайджанская армия нанесла поражение армянским силам за 44 дня ожесточенных боев, которые завершились подписанием при посредничестве России мирного соглашения, в соответствии с которым Азербайджан контролировал большую часть Нагорного Карабаха и восстановил все районы, контролируемые армянскими силами. за пределами отколовшегося региона.

Россия направила почти 2000 миротворцев как минимум на пять лет для наблюдения за мирным соглашением.

Мирное соглашение отмечалось как победа в Азербайджане, но оппозиция в Армении сочла его предательством. Пашинян утверждал, что это единственный способ предотвратить потерю армянскими войсками контроля над всем нагорно-карабахским регионом.

Соглашение 2020 года предусматривало создание транспортного коридора через Армению, который свяжет Азербайджан с его анклавом в районе Нахчывана, что вызвало недовольство армянской оппозиции, которая также опасалась, что интересы Армении будут поставлены под угрозу из-за запланированной демаркации границы.

Открывая встречу с Пашиняном и Алиевым в пятницу, Путин сказал, что Армения, Азербайджан и Россия многого достигли за год, прошедший с момента подписания мирного соглашения. По его словам, масштабных боевых действий нет, около 53 тысяч беженцев вернулись домой, а российские миротворцы работают над обеспечением безопасности жителей Нагорного Карабаха.

В своем вступительном слове и Алиев, и Пашинян заявили, что готовы начать работу по демаркации и демаркации границы.

Однако, отметив, что ситуация на границе и в Нагорном Карабахе не так стабильна, как хотелось бы, Пашинян сказал, что за последний год в столкновениях с обеих сторон погибли десятки людей. Он охарактеризовал ситуацию на границе как кризисную.

Он сказал, что наша оценка такова, что азербайджанские войска вторглись на территории, находящиеся под суверенитетом Армении.

Премьер-министр Армении также сказал, что вопрос о военнопленных, заложниках и других задержанных остается нерешенным.

Алиев, в свою очередь, заявил, что власти Азербайджана открыто предложили приступить к составлению соответствующего мирного договора с Арменией, чтобы положить конец конфронтации, признать территориальную целостность и суверенитет друг друга и жить как соседи в будущем, (или) научитесь снова жить как соседи.

Он также сообщил в пятницу, что с момента прошлогодних боев в Нагорном Карабахе Азербайджан передал Армении более 100 военнопленных.

После встречи Путин сказал, что три лидера договорились до конца года создать механизмы для демаркации границы между двумя странами.

Путин сказал, что они также обсудили снятие запрета на транспортные коридоры, которые включают железные и автомобильные дороги, и достигли значительного прогресса в неуказанных гуманитарных вопросах.

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