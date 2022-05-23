Путин пережил покушение два месяца назад: чиновник

Высокопоставленный украинский военный чиновник заявил в понедельник, что на президента России Владимира Путина два месяца назад было совершено покушение.

Генерал-майор Кирилл Буданов, Начальник военной разведки Украинысказал, что «неудачная попытка» убить российского лидера произошла на Кавказе вскоре после того, как Россия вторглась в страну 24 февраля, Я упомянул Укринскую Правду.

«Было покушение на Путина», — сказал Буданов газете. «Говорили, что не так давно на него напали представители Кавказа».

Кавказ, также известный как Кавказ, представляет собой регион между Черным и Каспийским морями, который включает в себя Армению, Азербайджан, Грузию и некоторые части юга России.

Буданов сказал, что покушение было «абсолютно провалено» в неустановленном районе около двух месяцев назад.

Генерал-майор Кирилл Буданов, глава военной разведки Украины, заявил, что на Кавказе произошла «неудачная попытка» убийства российского лидера. Министерство обороны Украины

Машины проезжают мимо подбитых российских танков после финального боя с украинцами в селе Дмитриевка. Фото AP/Ефрем Лукацкий)

«Повторяю, эта попытка не удалась, — продолжил Буданов. «Об этом событии не было никакой рекламы, но оно произошло».

Как сообщает «Украина правда», полностью интервью с Будановым выйдет в эфир во вторник.

Утверждение, которое не могло быть немедленно проверено независимо, прозвучало на фоне сообщений о том, что 69-летний Путин Недавно ему сделали операцию Для удаления жидкости из желудка, так как его здоровье якобы ухудшается.

Сообщается, что близкий к Кремлю олигарх заявил, что Путин «тяжело болен лейкемией» во время 11-минутной записи, полученной журналом New Lines Magazine.

Буданов Он сказал Sky News Ранее в этом месяце он был «оптимистичен» в отношении того, что к середине августа переломить ситуацию против России и отстранить Путина от власти к концу года в результате кремлевского переворота.

Это в конечном итоге приведет к смене руководства Российской Федерации», — сказал Буданов. «Этот процесс уже запущен, и они идут по этому пути».

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в поселке Пятикатки к северу от Харькова, Украина. Агентство по охране окружающей среды / Сергей Козлов

Разрушенные объекты металлургического комбината «Азовсталь» в южном приморском городе Мариуполь. Фото: Павел Климов/Reuters

В 2017 году Путин рассказал режиссеру Оливеру Стоуну в «Интервью с Путиным», что Он пережил не менее пяти покушений.Но он утверждал, что не беспокоится за свою безопасность.

Между тем в понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал к «максимальным» санкциям против России во время виртуального выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он также хочет полного вывода иностранных компаний из России в условиях войны, заявляя при этом, что Украина нуждается в ежемесячном финансировании не менее 5 миллиардов долларов.

«Санкции должны быть такими: они должны быть максимальными, чтобы Россия и любой другой потенциальный агрессор, который хочет вести жестокую войну против своего соседа, четко знал прямые последствия своих действий», — сказал Зеленский через переводчика.

Буданов сказал, что покушение «абсолютно провалилось» около двух месяцев назад. Министерство обороны Украины

«Масштабы работы огромны: у нас убытки более полутриллиона долларов, разрушены десятки тысяч объектов», — продолжил Зеленский. «Нам нужно восстанавливать целые города и предприятия».

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