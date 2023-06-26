Путин поблагодарил нацию за единство после неудавшегося мятежа

Президент России Владимир Путин в понедельник поблагодарил нацию за единство после того, как в минувшие выходные было подавлено вооруженное восстание менее чем через 24 часа после его начала. Ранее в тот же день лидер наемников защищал свое недолговечное восстание в хвастливом заявлении.

В своем первом появлении после окончания повстанческого движения Путин также поблагодарил большинство наемников за то, что они не позволили ситуации ухудшиться до «кровопролития». Он сказал, что приняты все необходимые меры для защиты страны и народа от восстания.

Он обвинил «врагов России» и сказал, что они «просчитались».

Кремль также пытался проявить стабильность В понедельник власти обнародовали видео, на котором министр обороны России проводит смотр войск в Украине.

Евгений Пригожин, глава группы наемников, сказал, что он не стремился к перевороту, а работал над предотвращением уничтожения своей частной военной компании «Вагнер». «Мы начали марш из-за несправедливости», — сказал он в 11-минутном заявлении, не сообщая подробностей о своем местонахождении или планах.

Спор между группой Вагнера Российский военачальник и командиры гноились всю войну, переросшую в бунт в выходные, когда наемники покинули Украину Захватить военный штаб в городе на юге России. Казалось, что они беспрепятственно проехали сотни миль в сторону Москвы, прежде чем развернуться менее чем через 24 часа в субботу.

В Кремле заявили, что достигли договоренности о переводе Пригожина в Беларусь помилуйте со своими солдатами. Его местонахождение не было подтверждено в понедельник, хотя популярный российский новостной канал в Telegram сообщил, что он находится в гостинице в белорусской столице Минске.

В понедельник Пригожин высмеял российских военных, назвав их марш «мастер-классом» по проведению вторжения в Украину в феврале 2022 года. 780 километров (500 миль) в сторону Москвы, не встречая сопротивления.

В оптимистичном заявлении не говорилось, что в конечном итоге произойдет с Пригожиным и его войсками в рамках сделки, якобы заключенной при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко.

Пригожин сказал лишь, что Лукашенко «предложил решения для того, чтобы ЧВК Вагнера продолжала свою работу в законной юрисдикции». В нем предполагалось, что Пригожин может сохранить свою военную власть, хотя не сразу было ясно, какую юрисдикцию он имел в виду.

Российское независимое информационное агентство «Вёрстка» заявило, что в районе Белоруссии примерно в 200 километрах (320 миль) к северу от границы с Украиной велось строительство полевого лагеря на 8000 солдат Вагнера.

Отчет не может быть проверен независимо. Белорусская военная мониторинговая группа «Беларус Хагун» заявила в понедельник в Telegram, что не наблюдала активности в этом районе, связанной со строительством объекта, и не имеет признаков присутствия конвоев «Вагнера» в Беларуси или движения в сторону Беларуси.

Хотя восстание было коротким, оно не было бескровным. Российские СМИ сообщили, что силы Вагнера сбили несколько военных вертолетов и самолет связи, в результате чего погибло не менее 15 человек.Пригожин выразил сожаление по поводу нападения на самолет, но сказал, что они бомбили его конвои.

Российские СМИ сообщили, что уголовное дело против Пригожина не закрыто, несмотря на предыдущие заявления Кремля, а некоторые российские законодатели потребовали его головы.

Андрей Горолёв, генерал в отставке и нынешний заместитель, который не ладил с главарем наёмников, сказал, что Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин заслужили «выстрел в голову».

Никита Юрьев, член городского совета Санкт-Петербурга, сказал, что он подал официальный запрос в Генеральную прокуратуру России и ФСБ, спрашивая, кто будет наказан за мятеж, учитывая, что президент России Владимир Путин пообещал в речи в субботу утром наказать тех, кто за этим стоит.

Было неясно, к каким ресурсам может подключиться Пригожин и к какой части своего огромного состояния он будет иметь доступ. Согласно сообщениям российских СМИ, подтвержденным боссом Вагнера, полиция провела обыск в его петербургском офисе во время мятежа и обнаружила 4 миллиарда рублей (48 миллионов долларов) в грузовиках возле здания. Он сказал, что деньги предназначались для выплаты семьям его солдат.

Российские СМИ сообщили, что офисы Вагнера в нескольких городах России вновь открылись в понедельник, и компания возобновила набор сотрудников.

Вернувшись, по крайней мере, к внешнему нормальному состоянию, мэр Москвы объявил об отмене «антитеррористического режима», введенного в столице в субботу, когда войска и бронетехника установили блокпосты на окраинах, а власти разрывают дороги, ведущие в город.

Минобороны опубликовало видео, на котором министр обороны Сергей Шойгу в вертолете встречается с офицерами в военном штабе на Украине. Когда было снято видео, не уточняется. Это произошло на фоне предположений российских СМИ о том, что Шойгу и другие военачальники потеряли доверие Путина и могут быть заменены.

Перед восстанием Пригожин критиковал Шойгу и начальника Генштаба генерала Валерия Герасимова. С проклятиями, наполненными оскорблениями в течение нескольких месяцев, обвиняя их в том, что они не снабдили свои силы достаточным количеством боеприпасов во время битвы за украинский город Бахмут, самого продолжительного и кровопролитного сражения войны.

Заявление Пригожина, казалось, подтверждало мнение аналитиков о том, что мятеж был отчаянным шагом, чтобы спасти Вагнера от расформирования после приказа всем ЧВК подписать контракты с Министерством обороны к 1 июля.

Пригожин сказал, что большинство его боевиков отказались подчиняться командованию Министерства обороны, и что силы планировали передать военную технику, которую они использовали в Украине, 30 июня после вывода из Украины и сбора в южном российском городе Ростов-на-Дону. на-Дону. стало мало Он обвинил министерство обороны в нападении на лагерь Вагнера, что побудило их действовать быстрее.

Российский политолог Татьяна Становая заявила в Твиттере, что мятеж Пригожина был «не попыткой захватить власть или попыткой обойти Кремль», а отчаянным шагом на фоне обострения спора с военным руководством.

Становая сказала, что, хотя Пригожин может выйти из кризиса живым, у него нет политического будущего в путинской России.

Неясно, какое значение для войны в Украине будут иметь дивизии, вызванные 24-часовым мятежом, где, по словам западных официальных лиц, боевой дух российских войск низок. Войска Вагнера сыграли ключевую роль в единственной за несколько месяцев сухопутной победе России под Бахмутом.

Министерство обороны Великобритании заявило в понедельник, что Украина «набрала обороты» в своем вторжении в район Пахмута. , продвигаясь к северу и югу от города. Украинские силы заявили, что вернули Ривнополь, село на юго-востоке Украины, где произошли ожесточенные бои.

Президент США Джо Байден и лидеры многих европейских союзников Украины обсудили события в России на выходных, но западные официальные лица молчали в своих публичных комментариях.

Байден заявил в понедельник, что Соединенные Штаты и НАТО не были вовлечены в недолговечное повстанческое движение. Выступая в Белом доме, Байден ясно дал понять, что он остерегается высказываться, потому что хочет «не дать Путину повода обвинять Запад и НАТО».

«Мы дали понять, что не причастны и не имеем к этому никакого отношения», — сказал он.

Байден сказал, что Соединенные Штаты координируют свои действия с союзниками, чтобы следить за ситуацией и поддерживать поддержку Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился в понедельник, что «события минувших дней являются внутренним делом России».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что посол США Линн Трейси позвонила представителям России в субботу, чтобы подтвердить непричастность США к повстанческим действиям.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике, сказал, что события показали, что война «бомбардирует политическую систему России».

«Монстр, созданный Путиным вместе с Вагнером, сейчас кусает его», — сказал Боррелл. «Зверь действует против своего создателя».

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Авторы Associated Press Лорн Кук в Брюсселе и Джилл Лоулесс в Лондоне внесли свой вклад в этот выпуск.

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