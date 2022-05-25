Путин повышает российские пенсии и снижает влияние Украины на экономику

Российские 100-рублевые банкноты лежат на столе кассира в супермаркете в сибирском городе Тара в Омской области, Россия, 14 декабря 2021 года. Фото сделано 14 декабря 2021 года. REUTERS / Alexey Malgavko / File Photo

ЛОНДОН (Рейтер) — Президент Владимир Путин в среду распорядился о 10-процентном повышении пенсий и минимальной заработной платы, чтобы защитить россиян от инфляции, но отрицал, что все экономические проблемы страны связаны с войной на Украине.

Поскольку годовая инфляция в прошлом месяце приблизилась к 18%, кремлевский лидер признал, что 2022 год будет «трудным» для российской экономики.

«Когда я говорю «сложно», это не значит, что все эти сложности связаны со специальной силовой операцией», — сказал Путин на телевизионном заседании Госсовета в Москве.

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«Потому что в странах, которые не ведут никаких операций — например, за границей, в Северной Америке, в Европе — инфляция сопоставима, а если посмотреть на структуру их экономик, даже больше, чем у нас».

В его комментариях игнорировался тот факт, что рост инфляции в западной экономике отчасти является прямым результатом российской войны на Украине, которая привела к росту цен на энергоносители и продукты питания во всем мире.

Повышение пенсий вступит в силу с 1 июня, а минимальная заработная плата будет повышена с 1 июля. По мнению аналитиков, эти шаги не предотвратят резкого падения реальных доходов населения.

Путин, чья популярность подскочила более чем на 10 пунктов с начала избирательной кампании в Украине до 82%, согласно независимому опросу Левада-центра в апреле, пообещал в марте сократить бедность и неравенство в этом году, несмотря на жесткие западные санкции и стремительный рост инфляции. . .

На российскую экономику обрушился беспрецедентный шквал западных санкций, введенных в связи с ее решением ввести войска в Украину 24 февраля, при этом потребительские цены стремительно растут, а иностранные компании массово покидают Россию, поскольку торговля становится практически невозможной.

Увеличение социальных выплат замедлит, но не предотвратит падение реальных доходов россиян, заработной платы и пенсий — с учетом инфляции, считают в НИИ и Экспертах ВЭБ Банка.

Даже при 10-процентном повышении минимальной заработной платы и пенсий ВЭБ ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян упадут на 7,5%, а реальная заработная плата упадет примерно на 6% в этом году. ВЭБ также ожидает, что уровень бедности вырастет до 12,6% в этом году с 11% в 2021 году.

Минимальная заработная плата в России в настоящее время составляет 13 890 рублей (250 долларов США) в месяц, а средняя пенсия — 18 521 рубль в месяц.

Повышение заработной платы и пенсий может усилить инфляционное давление, которое центральный банк пытался компенсировать, повысив в конце февраля чрезвычайную ставку до 20%, поскольку иностранная валюта обесценила рубль. С тех пор он дважды снижал свою цену по мере восстановления рубля.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что эти меры обойдутся федеральному бюджету примерно в 600 млрд рублей (10,5 млрд долларов) в этом году и около 1 трлн рублей в 2023 году.

Центральный банк собирается провести внеплановое совещание по вопросам политики в четверг, и аналитики ожидают, что он снизит базовую процентную ставку с 14% до 9,5%, где она была до интервенции в Украине.

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Марк Тревельян и Кевин Леви

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