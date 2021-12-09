Путин поддерживает предложение о запрете китобойного промысла в развлекательных целях — Russian Politics & Diplomacy

Ново-Огарево, 9 декабря. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин поддержал идею запрета китобойного промысла с целью использования морских млекопитающих для отдыха.

Об этом Путин заявил на заседании Совета по правам человека, комментируя заявление исполнительного директора Гринпис России Сергея Цыблонкова, который напомнил о скандале с китовой тюрьмой в 2018 году.

Путин отметил, что коренным этническим меньшинствам во всем мире разрешена охота на морских млекопитающих. Другим обоснованием были цели образования, культуры и просвещения. Он подчеркнул, что скандальная китовая тюрьма была замаскирована под объект, действующий по юридическим причинам.

«Я предлагаю поддержать поправки, предложенные законодателями. Они оставляют возможность для коренных этнических меньшинств охотиться на животных и охотиться на животных для исследований. Но они запрещают коммерческий китобойный промысел и любительскую охоту. Тогда мы устраним юридическую лазейку для появления китов тюрьмы », — сказал Циплонков.

Путин сказал, что, согласно его источникам, в этом году было выдано 140 разрешений на охоту для сохранения традиционного образа жизни. Только шесть разрешений были выданы по другим причинам. При этом он согласился с Циблонковым, что, пока существует законная возможность отлова этих животных, нарушений будет больше.

В 2018 году около 100 китов содержались на секретном объекте в бухте Среденая недалеко от дальневосточного города Находка. Они предназначались для продажи в аквариумы Китая. После вмешательства Путина животных отпустили.