Путин подписал законопроект, разрешающий электронные уведомления о призыве на военную службу

Президент России Путин в пятницу подписал закон, позволяющий властям выдавать электронные уведомления призывникам и резервистам в связи с боевыми действиями в Украине. Это вызвало опасения новой волны мобилизации.

Правила прохождения военной службы в России ранее требовали, чтобы уведомления вручались лично призывникам и резервистам, призванным на службу. По новому закону уведомления, выдаваемые местными военкоматами, по-прежнему будут направляться по почте, но будут считаться действительными с момента их размещения на государственном портале электронных услуг.

Раньше многие россияне избегали призыва вдали от их зарегистрированного адреса. Новый закон заполняет эту лазейку в очевидной попытке создать инструмент для быстрой поддержки армии в преддверии широко ожидаемой украинской контратаки. в ближайшие недели.

Получателям, не явившимся на службу, будет запрещено покидать Россию, их водительские права будут аннулированы, им будет запрещено продавать свои квартиры и другое имущество.

Законопроект, подписанный Путиным, опубликован в Официальном реестре государственных документов.

Критики и правозащитники в Кремле осудили закон как шаг к «цифровому концентрационному лагерю», который наделяет военкоматы беспрецедентными полномочиями.

Людмила Нарусова, вдова бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, была единственным членом Палаты представителей, высказавшимся против этой меры, когда Совет Федерации, верхняя палата парламента, рассматривал законопроект в среду.

Нарусова, чей покойный муж был наставником Путина, обвинила законопроект в противоречии с конституцией страны и рядом законов и категорически возражала против его поспешного принятия.

Быстрое принятие закона вызвало опасения, что правительство может начать новую волну мобилизации вслед за той, которую Путин приказал осенью.

Российские власти отрицают, что планируют новую мобилизацию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на этой неделе, что эта мера необходима для упорядочения устаревшей системы отзыва в свете недостатков, выявленных в ходе частичной мобилизации прошлой осенью.

«В военкоматах был большой хаос, — сказал он. «Цель законопроекта — устранить этот хаос и сделать систему современной, эффективной и удобной для граждан».

Путин объявил о призыве 300 тысяч резервистов в сентябре После украинской контратаки, оттеснившей российские войска с больших территорий на востоке.

Приказ о мобилизации вызвал исход русских мужчин, исчисляемый сотнями тысяч.

Наблюдатели говорят, что новый закон, по-видимому, дает властям механизм для быстрого повышения званий в рамках подготовки к новому украинскому наступлению.

«Одна из возможных причин заключается в том, что они считают, что украинцы готовят нападение», — сказал уехавший из России Аббас Галлямов, бывший спичрайтер Путина, ставший критиком Кремля.

Российские власти классифицировали Галлямова как «иностранного агента». Это определение привлекает к себе более пристальное внимание со стороны правительства и имеет сильный уничижительный оттенок, призванный подорвать доверие к получателю. Его тоже объявили в розыск к подозреваемым в совершении преступлений.

Галамов сказал, что закон может вызвать кипящее недовольство, но вряд ли вызовет протесты.

«С одной стороны, растет недовольство и нерешительность воевать, а с другой — опасения эскалации репрессий», — сказал он. «Людей ставят перед трудным выбором: пойти в бой и умереть или попасть в тюрьму, если они протестуют».