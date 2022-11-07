Путин подписал закон о мобилизации граждан России, осужденных за тяжкие преступления

Президент России Владимир Путин В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации подписан закон о привлечении к ответственности нераскрытых или находящихся в розыске граждан за убийство, грабеж, похищение человека, торговлю наркотиками и другие тяжкие преступления.

Это позволило бы мобилизовать сотни тысяч людей, осужденных условно или недавно освобожденных из колоний.

Единственными категориями правонарушителей, освобожденными от этого приказа, являются лица, совершившие преступления на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних, измену, шпионаж или терроризм. Также исключены лица, осужденные за такие преступления, как покушение на убийство государственного чиновника, угон самолета, террористическая деятельность и незаконное обращение с ядерными и радиоактивными материалами.

Президент России Владимир Путин подписал закон о привлечении граждан к ответственности за тяжкие преступления. (АП)

Путин заявил в пятницу, что Кремль уже мобилизовал на 18 000 солдат больше, чем планировалось в 300 000 человек. Ведите свою войну в Украине Из общего мужского населения России.

На прошлой неделе министерство обороны России объявило о приостановке всех мероприятий по частичной мобилизации, включая рассылку повесток, после того, как официальные лица заявили, что достигли поставленной перед призывом цели по набору 300 000 военнослужащих.

Приказ Путина о частичной мобилизации закончится только в том случае, если президент России подпишет официальный указ. До тех пор он оставляет за собой право в будущем набирать в армию больше людей.

Евгений Пригожин, глава печально известных российских сил Вагнера, вербует заключенных из российских тюрем, чтобы они присоединились к военным наемникам Кремля на Украине.

Поправки, подписанные Путиным, не имеют отношения к этим якобы вербовкам. Вместо этого закон распространяется на заключенных, приговоренных к условно-досрочному освобождению или освобожденных из колоний. Эти лица обычно находятся под надзором властей от восьми до десяти лет, пока приговор не будет отменен.

Россия мобилизовала дополнительно 18 000 военнослужащих сверх запланированных 300 000 для ведения войны на Украине. (АП)

Им не разрешается покидать место жительства, и они должны соблюдать различные ограничения.

Между тем, министр иностранных дел Ирана в субботу впервые признал, что его страна поставила беспилотники в Россию, настаивая на том, что эта передача произошла до войны Москвы с Украиной, в ходе которой беспилотники иранского производства бомбили Киев.



Комментарии министра иностранных дел Ирана Хосейна Амираптоллахяна прозвучали после нескольких месяцев тревожных сообщений из Ирана о корабле с оружием, который Россия отправляет беспилотники для ударов по украинской энергетической инфраструктуре и гражданскому населению.



«Небольшое количество беспилотников мы поставили в Россию за несколько месяцев до войны в Украине», — сказал Амираптолахян журналистам после встречи в Тегеране.



Ранее официальные лица Ирана отрицали, что Россия вооружается в войне с Украиной.