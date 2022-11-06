Путин подписал закон о мобилизации граждан России, осужденных за тяжкие преступления

Российские солдаты в поезде частичной мобилизации в Ростове, Россия, 21 октября. (Аркадий Будницкий/Агентство Анатолу/Getty Images)

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу закон, который позволяет задерживать граждан, которые не были оправданы или находятся в ожидании осуждения за различные тяжкие преступления.

Россияне, осужденные за убийства, грабежи, грабежи, незаконный оборот наркотиков и другие тяжкие преступления, предусмотренные УК РФ, могут быть призваны на военную службу по закону.

Это позволило бы мобилизовать сотни тысяч людей, освобожденных из колоний, осужденных к условному сроку или недавно лишенных свободы.

Единственными категориями правонарушителей, освобожденными от этого приказа, являются лица, совершившие преступления на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних, измену, шпионаж или терроризм. Также исключены лица, осужденные за такие преступления, как покушение на убийство государственного чиновника, угон самолета, террористическая деятельность и незаконное обращение с ядерными и радиоактивными материалами.

Путин заявил в пятницу, что Кремль уже мобилизовал дополнительно 18 000 солдат из мужского населения России для ведения войны на Украине, что превышает запланированную цифру в 300 000 человек.