Путин подписал указ об аресте российских активов двух иностранных компаний

Дэвид Юнггрен

(Рейтер) — Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о временном контроле над российскими активами двух иностранных энергетических компаний, сигнализируя о том, что Москва может принять аналогичные меры в отношении других компаний в случае необходимости.

Постановление, в котором излагаются возможные ответные меры в случае ареста российских активов за границей, показало, что Москва уже приняла меры против российского подразделения Uniper SE и финских активов Fortum Oyj.

В указе говорится, что России необходимо принять срочные меры в ответ на неуказанные действия Соединенных Штатов и других стран, которые, по ее словам, являются «недружественными и противоречащими международному праву».

В указе говорится, что доли в этих двух структурах переданы во временное управление федеральному государственному агентству недвижимости Росимущество.

В феврале министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Россия должна нести расходы в связи с ущербом от войны с Украиной, добавив, что существуют «значительные юридические препятствия» для конфискации замороженных ключевых российских активов.

Генеральный директор государственного банка ВТБ ПАО заявил в понедельник, что России следует рассмотреть возможность приобретения и управления активами иностранных компаний, таких как Fortum, с возвратом их только после снятия санкций.

Росимущество заявило, что все больше иностранных компаний могут оказаться под временным контролем России, сообщает ТАСС. Агентство обеспечит управление активами в соответствии с их важностью для экономики.

«Указ не связан с вопросами собственности и не лишает владельцев активов их активов. Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения», — цитирует агентство ТАСС.

В октябре прошлого года президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС рассматривает возможность использования российских активов, замороженных в результате санкций против Москвы, для восстановления Украины.

Продажа активов инвесторами из «недружественных» стран — как Москва называет тех, кто ввел санкции против России после ее вторжения в Украину — требует одобрения правительственного комитета и, в некоторых случаях, президента.

В феврале Uniper оценила свою контрольную долю в российском подразделении Unipro по символической цене в 1 евро, чтобы отразить возможную неудачу запланированной продажи российскому покупателю. Fortum уже предупредил акционеров о риске экспроприации своих российских активов.

(Отчетность Дэвида Люнгрена; редактирование Гранта МакКолла)