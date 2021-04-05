Путин подписывает закон, разрешающий ему еще два срока на посту главы России

В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему оставаться у власти до 2036 года, что официально закрепило конституционные изменения, одобренные на прошлогоднем голосовании.

Голосование по конституции 1 июля включало пункт, изменяющий границы предыдущего срока Путина, что позволило ему баллотироваться в президенты еще два раза. Это изменение было одобрено законодательным собранием, контролируемым Кремлем, и соответствующий закон, подписанный Путиным в понедельник, был опубликован на официальном портале правовой информации.

68-летний президент России, находящийся у власти более двух десятилетий – дольше, чем любой другой лидер в Кремле со времен советского диктатора Иосифа Сталина, – сказал, что позже решит, баллотироваться ли снова в 2024 году, когда его нынешний шестилетний срок будет. Конец.

Он утверждал, что обнуление счетчика терминов необходимо для того, чтобы его помощники были сосредоточены на своей работе, а не «поднимали глаза в поисках потенциальных преемников».

Поправки к конституции также подтвердили приоритет российского законодательства над международными стандартами, запретили однополые браки и провозгласили «веру в Бога» фундаментальной ценностью. 78% избирателей одобрили конституционные поправки в ходе недельного голосования, завершившегося 1 июля. Явка составила 68%.

После голосования российские законодатели систематически вносили поправки в национальное законодательство, принимая соответствующие законы.

Оппозиция раскритиковала голосование по конституции, заявив, что оно омрачено широко распространенными сообщениями о давлении избирателей и других нарушениях, а также отсутствием прозрачности и препятствиями для независимого мониторинга.

Через несколько месяцев после голосования Россия заключила в тюрьму самого известного оппозиционного деятеля страны Алексея Навального.

44-летний Навальный был арестован в январе по возвращении из Германии, где он провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвинил Кремль. Российские власти отвергли это обвинение.

В феврале Навального приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за нарушение условий испытательного срока во время его выздоровления в Германии. Это решение основано на осуждении за хищение средств в 2014 году, которое Навальный отверг как сфабрикованный, что Европейский суд по правам человека признал незаконным.

Его команда говорит, что Навальный значительно похудел во время голодовки в знак протеста против того, что он назвал плохим медицинским обслуживанием.