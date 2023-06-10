Путин подтверждает, что украинская контратака началась с ударов беспилотников по территории России | работа

КИЕВ, Украина (AP) – Президент России Владимир Путин подтвердил в пятницу, что украинские силы перешли в долгожданное контрнаступление, понеся «значительные» потери. Его комментарии прозвучали всего через несколько часов после серии ударов беспилотников на территории России.

Это была последняя попытка Путина сформировать навязчивую историю вторжения, которое он приказал более 15 месяцев назад, вызвавшее широкое международное осуждение и возродившее напряженность в стиле холодной войны.

На этой неделе конфликт вступил в новую сложную фазу, когда в результате обрушения плотины на реке Днепр паводковые воды хлынули на большую полосу фронта на юге Украины. Десятки тысяч мирных жителей уже столкнулись с этим Страдания регулярных бомбардировок Они бежали на возвышенности по обеим сторонам вздувшегося, растянувшегося водного пути.

Киев преуменьшил важность разговоров о контрнаступлении, считая, что чем меньше разговоров о своих военных действиях, тем лучше. говоря после того, как он посетил зоны затопления В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находится в контакте с украинскими силами «во всех самых горячих точках», и высоко оценил неопределенность «результата» их усилий.

Путин сказал, что российские силы одержали верх.

«Можно однозначно сказать, что наступление началось, о чем свидетельствует использование украинской армией стратегических резервов», — заявил Путин журналистам в Сочи, где он встречался с главами государств Евразийского экономического союза. «Но заявленные задачи украинские силы в единой зоне боевых действий не выполнили».

Киев не уточнил, сосредоточены ли резервисты на фронте, но его западные союзники направили в Украину огневую мощь, оборонительные системы и другие военные средства и советы, что повысило риск ожидаемой контратаки.

«Мы являемся свидетелями того, что силы украинского режима понесли большие потери», — сказал Путин, не вдаваясь в подробности. «Известно, что нападающая сторона проигрывала 3: 1 — это своего рода классика, но в этом случае потери выходят далеко за рамки этой классики».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в пятницу, что Россия занимает оборонительную позицию на юго-востоке Запорожской области, хотя эпицентр боевых действий по-прежнему находится на востоке, в частности, в Донецкой области. В нем описывались «жестокие бои» под Лиманом, Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой.

Валерий Чершин, пресс-секретарь Вооруженных сил Украины в Запорожье, сообщил «Радио Свобода», что они искали слабые места в обороне России, которую Москва пыталась усилить, устанавливая мины, строя укрепления и перегруппировываясь.

Ранее региональные власти на юго-западе России у границы с Украиной сообщили об очередной волне ударов беспилотников. Удары выявили слабые места российских систем ПВО.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил через приложение Telegram, что беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в одноименном городе, в результате чего осколками стекла были ранены трое жителей. Российские государственные СМИ опубликовали фотографии разбитых окон и повреждений фасада.

Гусев сказал, что беспилотник нацелился на ближайшую авиабазу, но отклонился от курса после того, как его сигналы были заглушены. Город расположен в 250 км к северу от Луганской области Украины, большая часть которой оккупирована Россией.

С другой стороны, губернатор соседней Белгородской области, которая граничит с Украиной, Вячеслав Гладков заявил, что ПВО за ночь сбило две неустановленные цели. Он сообщил, что поврежден многоквартирный дом и частные дома, но не сказал, что именно. Он также сообщил, что беспилотник упал на крышу административного здания в городе Белгороде. Он написал, что он не взорвался, но загорелся при ударе, причинив «незначительные повреждения».

Глава третьего округа России Курской области Роман Старовойт заявил, что беспилотник упал на землю возле нефтебазы и возле резервуаров с водой в местной столице, жертв и повреждений нет.

Украинские власти вообще отрицают какую-либо причастность к терактам внутри России. Такие удары беспилотников — один был даже возле Кремля — сочетались с трансграничными рейдами на юго-западе России. Война вернула домой Для россиян.

В Украине губернатор Херсонской области Александр Прокудин заявил в пятницу, что уровень воды за ночь упал примерно на 20 сантиметров (8 дюймов) на западном берегу Днепра, который был затоплен со вторника после затопления. прорыв Новокаховской плотины вверх по течению.

Официальные лица с обеих сторон заявили, что в результате наводнения погибло около 20 человек. Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Деннис Браун в пятницу посетил пострадавший от наводнения город Белозерка.

«Г-жа Дюжаррик заявила, что, хотя по предварительным оценкам только на подконтрольных Украине территориях пострадали 17 тысяч человек, важно понимать, что кризис не остановился и продолжает стремительно развиваться.

Киев обвинил Россию во взрыве плотины и гидроэлектростанции, которая контролируется российскими войсками, а Москва заявила, что ее бомбила Украина.

Норвежский сейсмологический центр Norsar заявил в пятницу, что сейсмологическая станция в соседней Румынии зафиксировала толчки возле плотины в 2:54 утра вторника, примерно в то время, когда, по словам Зеленского, произошел прорыв.

«Из наших данных мы видим, что в районе дамбы произошел взрыв одновременно с прорывом дамбы», — сказал Ассошиэйтед Пресс Волкер Ойе, руководитель отдела исследований NORSAR.

Норвежский центр является частью глобальной системы мониторинга, которая помогает проверять соблюдение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Эксперты ожидали, что последствия обрушения дамбы продлятся месяцы. Продолжение боевых действий в этом районе должно было замедлить восстановительные работы.

Виктор Витовицкий, представитель службы по чрезвычайным ситуациям Украины, сообщил, что 46 населенных пунктов в Херсонской области были затоплены, 14 из них расположены на оккупированном Россией восточном берегу реки.

По его словам, несмотря на то, что усилия по спасению мирных жителей и снабжению их пресной водой и другими услугами продолжаются, российские бомбардировки за последний день убили двух мирных жителей и ранили 17 человек в этом районе.

Из других событий пятницы:

1. В Украине ночью зазвучали сирены и системы оповещения о воздушной тревоге, предупреждающие о более дальних ударах беспилотников и ракет. Губернатор района сообщил, что в городе Звигель на западе страны от падения обломков российской ракеты погиб один мирный житель и трое получили ранения. 2. Губернатор Белгородской области России Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела в приграничном городе Щебыкино ранены трое мирных жителей. 3. Институт изучения войны, базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, заявил, что «множество индикаторов» указывает на то, что украинское контрнаступление началось. Она сказала, что новый этап войны «также может стать свидетелем самых больших украинских потерь». 4. Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что в результате взрыва российской больницы в Гулыполе Запорожской области погибли двое работников больницы, медсестра и сантехник, еще двое получили ранения.

Козловская сообщила из Лондона. Джон Гэмбрел в Киеве; Ханна Архерова в Варшаве, Польша; редактировать м. Лидер в Организации Объединенных Наций; Дэвид Китон из Стокгольма, Швеция, внес вклад в этот отчет.

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