Путин подчеркивает, что экономика России возвращается в нормальное русло – Пренса Латина

Президент обратил внимание на широкое участие в мероприятии в этом городе на Дальнем Востоке России, которое по оценке организаторов оценивается в четыре тысячи делегатов из примерно 65 стран, что свидетельствует об интересе к развитию региона, сказал он.

Путин принял по видеосвязи президентов Казахстана Касым-Зумарта Токаева и президента Монголии Охнаген Хурлсух, которые участвовали в пленарном заседании, и приветствовал высокопоставленных официальных лиц, бизнесменов и экспертов из десятков стран.

Он также поблагодарил лидеров Китая, Индии и Таиланда за то, что они направили слова приветствия на форум, который начался в последний день второго и завершится завтра, в субботу, основной темой «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

Глава государства подчеркнул, что Россия является неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона и готова к взаимовыгодному партнерству со всеми странами региона.

Он подчеркнул, что на эту отрасль приходится треть мирового валового внутреннего продукта и что в течение многих лет она была двигателем мировой экономики.

«Россия является неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы сформируем мощные центры привлечения капитала и экономического развития в дальневосточных регионах», – сказал Путин.

Он добавил, что государство рассчитывает создать новые возможности для граждан «реализовывать бизнес-идеи и более смелые коммерческие проекты».

В своем выступлении Президент России указал, что форсированное развитие Дальнего Востока является безусловным приоритетом для властей страны.

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