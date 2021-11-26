Путин подчеркнул важность научного сотрудничества России и Китая — Science & Space

Москва, 26 ноября. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сотрудничества между Москвой и Пекином в научно-технической и инновационной сферах в рамках всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества между двумя странами. Обращаясь к собравшимся во время церемонии закрытия российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества на протяжении многих лет, глава государства подчеркнул, что плодотворные совместные усилия, предпринятые в ходе этих мероприятий, будут способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

«Этот масштабный трансграничный проект продемонстрировал важность сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах в рамках всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества между Россией и Китаем», — говорится в послании российского лидера, опубликованном в пятницу на сайте Кремля. . .

Путин подчеркнул, что существенная часть межгодовой программы могла быть реализована, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. «Среди важных событий были договоренности об участии Китая в [Russian] «Мега научный проект NICA, а также открытие Российско-Китайского математического центра при МГУ и Пекинском университете», — говорится в письме.

Президент России отметил, что за годы проведения российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества проведено более 1000 мероприятий, конференций, семинаров и выставок. Кроме того, были разработаны совместные научные и образовательные программы, подписаны соглашения о создании лабораторий, которые будут проводить исследования в области математики, химии, океанографии и инновационных материалов.

«Уверен, что такая плодотворная работа будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими двумя странами по многим важным направлениям», — подчеркивается в письме.

Годы российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества прошли в 2020-2021 годах.