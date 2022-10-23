Путин поздравил председателя КНР с беспрецедентным третьим сроком

23 октября (Рейтер) — Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с беспрецедентным переизбранием на третий срок и выразил надежду на дальнейшее развитие «всеобъемлющего партнерства» между двумя странами.

«Итоги партийного съезда полностью подтверждают ваш высший политический авторитет, а также единство возглавляемой вами партии», — цитирует Путина кремлевский сайт.

Си и Путин подписали соглашение о «безграничном» партнерстве в феврале, за три недели до вторжения России в Украину. С тех пор Китай занял осторожную позицию, критикуя западные санкции против России, но не одобряя и не помогая военной кампании.

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В прошлом месяце во время личной встречи между двумя мужчинами Путин сказал, что, как он понимает, у Си есть «вопросы и опасения» по поводу ситуации на Украине, что является неожиданным публичным признанием их разногласий по поводу войны.

Москва все чаще рассматривает Пекин в качестве ключевого геополитического и экономического партнера перед лицом западных санкций и изоляции, и Путин стремится поддерживать теплые личные отношения с Си.

Кремль заявил, что российский президент выразил уверенность в том, что повторное назначение Си «улучшит положение Китая на международной арене» и поможет стране реализовать масштабные внутренние инвестиции и планы развития.

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Об этом сообщает Рейтер.

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