Путин поздравил председателя КНР с третьим сроком и высоко оценил «укрепление» отношений

В пятницу президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина. Встреча на третий срок в качестве президента Китая, приветствуя растущие связи между двумя странами.

«Дорогой друг, примите мои искренние поздравления с переизбранием», — говорится в заявлении Путина. выпущенный из Кремля.

Россия высоко ценит Ваш личный вклад в укрепление отношений… и стратегического сотрудничества между нашими двумя странами.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим развитие плодотворного российско-китайского сотрудничества по самым разным направлениям. Будем и впредь координировать совместную работу по важнейшим региональным и международным вопросам».

Пекин превратился в главного политического и экономического союзника России после того, как его вторжение в Украину изолировало Москву от Запада.

В последние годы Путин и Си описывали «безграничное» партнерство между своими странами как противовес глобальной гегемонии США.

Вашингтон предупрежден В прошлом месяце Китай рассматривал возможность отправки России «смертоносной поддержки», чтобы помочь ей в войне против Украины.

Но на саммите в сентябре Путин сказал Си, что Россия «понимает ваши вопросы и опасения» по поводу войны на Украине, что было воспринято как намек на опасения Пекина по поводу нападения Москвы.

Агентство AFP внесло свой вклад в отчет.