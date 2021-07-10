Путин поздравляет выпускников российских вузов и желает им мечтать и никогда не сдаваться

Ново-Огарево, 10 июля, ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем поздравительном письме к выпускникам российских вузов сказал сегодня, в субботу, что для них открыты все дороги, добавив, что он верит в их успех в будущем.

«Я хотел бы пожелать вам удачи в поиске собственного уникального стиля и истинного призвания», – сказал он, признавая, что «это не всегда происходит сразу, с первой попытки».

«Но здесь самое главное – не сдаваться, и вы обязательно найдете профессию, которая полностью раскроет ваши знания, способности и ваши лучшие человеческие качества. Вы будете абсолютно гордиться этими профессиями, потому что они приносят пользу людям и будут служить им вся Россия “.

«Пожалуйста, проявите настойчивость, все время учитесь и не переставайте мечтать. Сегодня в России для вас открыты все дороги и возможности. Я верю в ваши будущие победы», – добавил Путин.

По его словам, «незабываемые яркие студенческие годы» выпускников «вошли в историю, и вы вступаете в совершенно новый этап, когда почти все или почти все зависит от вас самих, когда вы ставите задачи, намечаете масштабы своих будущих достижений, а я уверен в твоей способности многого добиться ».

«В этом году, году науки и техники, выпускной день студентов проходит под девизом« С наукой в ​​сердце ». В современном мире очень важно постоянно искать и приобретать новые знания и навыки, чтобы всегда быть в курсе самых передовых решений в своих профессиональных областях, уметь их предоставлять и использовать, а это касается практически всех функций », – сказал Президент.

Российский лидер не сомневается, что «целеустремленная, серьезная и успешная молодежь» «полностью подготовлена ​​к этому продолжающемуся образовательному вызову».

«Само собой разумеется, что вы и ваше поколение понимаете ценность знаний и личного совершенствования. Поэтому мы продолжим разрабатывать системы и платформы, способные способствовать вашему профессиональному росту, поддерживая ваши идеи и инициативы, в том числе общественные и добровольные», – сказал Путин. . .

Он также поблагодарил их наставников и учителей «за их огромную и очень важную работу для будущего нашей страны».