Путин пообещал постоянно следить за динамикой макроэкономических показателей России – бизнеса и экономики

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. / ТАСС /. Во вторник, открывая совещание по экономическим вопросам, президент России Владимир Путин заявил, что поведение макроэкономических показателей в России всегда будет в центре внимания Кремля, учитывая нестабильность, сотрясающую мировую экономику.

Глава государства заверил, что «ситуация в мировой экономике, как нам хорошо известно, остается нестабильной и волатильной, и поэтому мы договорились, что движение макроэкономических показателей всегда будет в центре нашего внимания – нашего собственного».

Путин пояснил, что это жизненно важно во время принятия и реализации Закона о бюджете: «своевременно и быстро вносить корректировки и улучшения в программы экономического, социального и инфраструктурного развития и, по возможности, запускать дополнительные меры по поддержке населения». сказал начальник.

Путин отметил, что нынешнее заседание является последним по теме рассмотрения проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Командующий отметил, что правительство «многое сделало» для подготовки этого документа.

«Мы уже изучили прогнозы социально-экономического развития России на ближайшее время. На основе этих прогнозов составляются планы доходной и расходной части бюджета и основных параметров главного финансового документа страны. определены “, – добавил Путин.