Группа из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки ежегодно встречается, чтобы поддержать свои развивающиеся экономики.

В заявлении Претории говорится, что местные власти арестуют президента России Владимира Путина, если он поедет в Южную Африку на международный саммит БРИКС, и вместо этого пригласят его принять участие через Teams или Zoom из Москвы.

«У нас нет другого выбора, кроме как не арестовывать Путина», — заявил представитель южноафриканского правительства. воскресенье раз. — Если он придет сюда, нам придется его задержать.

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и российского политика Марии Львовой Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в Россию. Таким образом, 123 страны, ратифицировавшие обязательный закон, обязаны арестовать обоих.

Несмотря на заявления президента ЮАР Сирила Рамафосы, его ведомство официально подтвердило отсутствие планов выхода из Римского статута. Ранее Рамафоса заявлял, что его попросили выступить посредником в российско-украинском конфликте.

«Исходя из наших отношений с Российской Федерацией и как члена БРИКС, Южной Африке предложили сыграть посредническую роль», — сказал Рамафоса, имея в виду Экономическое сообщество Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

«Я изложил нашу позицию по спору, а также наше убеждение в том, что спор должен быть разрешен путем посредничества и переговоров между сторонами и, при необходимости, с помощью агентств, которые могут помочь», — сказал Рамафоса.

БРИКС произвел фурор после объявления о разработке новой валюты, чтобы уменьшить зависимость от доллара США и других западных валют и защитить себя от международного давления. Бразилия и Китай уже заключили соглашение об обходе доллара при оплате торговых товаров.