Путин попросил правительство РФ разъяснить правила выплаты дивидендов для «недружественных» инвесторов

Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА (Рейтер) — Президент России Владимир Путин во вторник поручил своему правительству «уточнить» порядок выплаты дивидендов российскими компаниями акционерам из так называемых «недружественных стран».

Россия считает все страны, на которые она ввела санкции в связи с военной кампанией на Украине, «недружественными». Он ответил своим собственным пакетом контрсанкций и мер контроля за движением капитала, которые ограничивают возможности компаний и инвесторов из этих стран репатриировать прибыль или дивиденды.

Кремль заявил, что предложения по выплате дивидендов должны «включать условия, чтобы резиденты расширяли свое производство в России, развивали бизнес на основе новых технологий и инвестировали в российскую экономику».

В опубликованном Кремлем документе говорится, что Путин попросил правительство представить предложения до 20 мая.

Десятки иностранных компаний ушли с российского рынка после того, как в феврале прошлого года Москва направила в Украину десятки тысяч военнослужащих, в то время как многие другие все еще пытаются свернуть свой бизнес или ждут одобрения правительственного комитета на продажу своих активов.

На прошлой неделе Кремль вновь выразил опасения, что он может быть готов национализировать иностранные компании, издав указ о временном получении контроля над российскими активами финской энергетической группы Fortum и немецкой Uniper. По его словам, этот шаг является ответным и может быть повторен.

Об этом сообщает Рейтер.

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