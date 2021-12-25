Путин поручил Минспорту решить вопросы восстановления в должности с Всемирным антидопинговым агентством и World Athletics — Sports

Москва, 8 октября. / ТАСС /. В пятницу президент Владимир Путин принял решение о том, что Министерству спорта России, а также всем соответствующим национальным спортивным организациям следует прибегнуть к мерам, направленным на воссоединение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с Всемирным антидопинговым агентством и Всероссийским Федерация легкой атлетики (RUsAF) с мировой легкой атлетикой.

Минспорта России теперь планирует представить отчет о процессе восстановления РУСАДА до 30 марта 2022 года, а также отчет о ходе восстановления членства Российской Федерации до 26 декабря 2022 года.

Дело РУСАДА-ВАДА

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно ряда санкций против российского спорта.

В частности, CAS поддержала решение Всемирного антидопингового агентства объявить РУСАДА несовместимым со Всемирным антидопинговым законом. Однако суд решил сократить срок предложенных приговоров с четырех до двух лет.

Швейцарский суд заявил в заявлении от 17 декабря, что CAS «единогласно постановил, что РУСАДА несовместимо с WADC в том, что оно не смогло получить исходную LIMS (систему управления лабораторной информацией) и аналитические данные». бывшая московская лаборатория ВАДА »в период с 2012 по 2015 годы. Российские власти отрицают обвинения во фальсификации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) провел слушания по поводу юридических дебатов между РУСАДА и Всемирным антидопинговым агентством со 2 по 5 ноября 2020 года. Судьями по делу CAS между РУСАДА и Всемирным антидопинговым агентством были назначены Марк Уильямс. (Австралия) и Луиджи Фумагали (Италия). Хамид Графи (Франция).

Решением Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Гимн России также исключен из международных спортивных турниров на следующие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать во всех международных спортивных турнирах на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.

Мировая легкая атлетика и РусАФ

Легкоатлетический мир приостановил членство в РусАФ в ноябре 2015 года после волны нарушений антидопинговых правил и сформировал специальную рабочую группу по этому вопросу. Однако Всемирная легкая атлетика разрешила чистым спортсменам из России участвовать в международных турнирах с нейтральным статусом или сертифицированным нейтральным спортсменом (ANA) до восстановления членства в Российской Федерации футбола. Статус ANA запрещает российским спортсменам участвовать во всех международных турнирах по легкой атлетике под национальным флагом.

22 ноября 2019 года Всемирный совет по легкой атлетике объявил о своем решении приостановить процесс восстановления Российской Федерации на основании обвинений, выдвинутых Подразделением по легкой атлетике (AIU). По данным World Athletics, 21 ноября 2019 года ИААФ было предъявлено обвинение в «препятствовании расследованию и временному отстранению от должности ряда высокопоставленных официальных лиц ИААФ за манипуляции и сговор».

Временно арестованными высокопоставленными чиновниками на тот момент были глава РосАФ Дмитрий Шляхтин и несколько высокопоставленных лиц из федерации за помощь в подделке документов, которые российский прыгун в высоту Данил Лысенко представил как повод для пропуска допинг-тестов. Шлихтен подал прошение об отставке 23 ноября.