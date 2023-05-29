Путин поручил усилить охрану границ России

Президент России Владимир Путин в воскресенье распорядился усилить охрану границ, чтобы обеспечить «быстрое» передвижение российских военных и гражданских лиц в украинские регионы, которые теперь находятся под контролем Москвы.

Выступая в поздравительном послании Пограничной службе, филиалу ФСБ России, в связи с праздником Дня пограничников, Путин сказал, что их задача состоит в том, чтобы «надежно прикрыть» рубежи вблизи зоны боевых действий.

Атаки внутри России усилились в последние недели, в частности, в результате ударов беспилотников по районам вдоль границы, а также все более глубоко вглубь страны, включая нефтепровод к северо-западу от Москвы в субботу.

«Необходимо обеспечить быстрое движение как военной, так и гражданской техники и грузов, в том числе продуктов питания и строительных материалов для гуманитарной помощи, направляемой в новые субъекты (Российской) Федерации», — заявил Путин в сообщении, размещенном на Telegram-канале Кремля. . .

Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области — это четыре области Украины, которые Путин объявил об аннексии в сентябре прошлого года после того, что Киев назвал бутафорскими референдумами. Российские силы лишь частично контролируют четыре региона.

В субботу официальные лица заявили, что три человека были ранены в результате украинского обстрела в Белгороде, районе, который на этой неделе стал целью проукраинских боевиков, что вызывает сомнения в обороноспособности и военном потенциале России.

Курская и Белгородская области России, граничащие с Украиной, были наиболее частыми объектами атак, которые разрушили энергетическую, железнодорожную и военную инфраструктуру, причем местные власти обвиняют в этом Украину.

Киев никогда не брал на себя ответственность за теракты внутри России и на территории Украины, контролируемой Россией, но заявил, что разрушение инфраструктуры является подготовкой к запланированному наземному наступлению.

В субботу Украина дала понять, что готова начать долгожданное контрнаступление, чтобы вернуть себе территории, захваченные Россией в ходе 15-месячной войны, конфликта, который унес тысячи жизней и оставил украинские города в руинах.

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