Сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил штаб войск, расположенный в Херсонской области на юге Украины, территории, частично оккупированной российскими войсками, где он был проинформирован командованием военно-воздушных сил и армий о военной ситуации там.

Президент России Владимир Путин в воскресенье распорядился усилить охрану границ, чтобы обеспечить «быстрое» передвижение российских военных и гражданских лиц в украинские регионы, которые теперь находятся под контролем Москвы.

Выступая в поздравительном послании пограничной службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по случаю праздника Дня пограничников, Путин сказал, что их задача — «надежно прикрыть» рубежи вблизи зоны боевых действий.

Атаки внутри России усилились в последние недели, в частности, в результате ударов беспилотников по районам вдоль границы, а также все более глубоко вглубь страны, включая нефтепровод к северо-западу от Москвы в субботу.

«Необходимо обеспечить быстрое движение как военной, так и гражданской техники и грузов, в том числе продовольствия, строительных материалов и гуманитарной помощи, направляемых в новые субъекты (Российской) Федерации», — говорится в сообщении, размещенном на Telegram-канале Кремля. . .

Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области — это четыре области Украины, которые Путин объявил об аннексии в сентябре прошлого года после того, что Киев назвал бутафорскими референдумами. Российские силы лишь частично контролируют четыре региона.

В субботу официальные лица заявили, что три человека были ранены в результате украинского обстрела в Белгороде, районе, который на этой неделе стал целью проукраинских боевиков, что вызывает сомнения в обороноспособности и военном потенциале России.

Курская и Белгородская области России, граничащие с Украиной, были наиболее частыми объектами атак, которые разрушили энергетическую, железнодорожную и военную инфраструктуру, причем местные власти обвиняют в этом Украину.

Киев никогда не брал на себя ответственность за теракты внутри России и на территории Украины, контролируемой Россией, но заявил, что разрушение инфраструктуры является подготовкой к запланированному наземному наступлению.

В субботу Украина дала понять, что готова начать долгожданное контрнаступление, чтобы вернуть себе территории, захваченные Россией в ходе 15-месячной войны, конфликта, который унес тысячи жизней и оставил украинские города в руинах.

