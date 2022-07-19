Путин посещает Иран для переговоров, в том числе с президентом Турции Эрдоганом

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РИГА, Латвия. Президент России Владимир Путин, который дистанцировался от большей части мира после своего вторжения в Украину, во вторник отправился в Иран, чтобы продемонстрировать укрепляющиеся связи между двумя странами, объединенными своей изоляцией от Запада. положить его в он встретил С верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Ирана Эбрагимом Раиси вскоре после его прибытия в Тегеран, затем с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже вечером он провел переговоры с Раиси и Эрдоганом в рамках своей первой поездки за пределы бывшего Советского Союза после начала войны на Украине в феврале.

Хаменеи сказал, что Запад не хочет, чтобы Россия была могущественной, и назвал Соединенные Штаты «хитрыми», а НАТО «опасными», сообщают иранские государственные СМИ. «Что касается Украины, если бы они не проявили инициативу, другая сторона начала бы войну», — цитирует Хаменеи иранское государственное информационное агентство IRNA, повторяя общую точку зрения Путина.

Путин также обсудил вопросы торговли, энергетики, транспорта и конфликта в Сирии на встрече с Раиси, который становится главным союзником Москвы.

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Президент России Владимир Путин, кажется, хромает из своего самолета, когда он прибывает в Тегеран на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 19 июля. (Видео: Ассошиэйтед Пресс)

В понедельник Путин на встрече с правительственными чиновниками признал, что западные санкции создали «огромные» трудности для российской экономики. Он стремился расширить торговлю с Китаем, Азией и Ближним Востоком, чтобы компенсировать сокращение импорта с Запада. Это была единственная международная поездка Путина с конца февраля прошлого месяца, когда он побывал в Таджикистане и Туркменистане.

На встрече с Раиси он высоко оценил растущие торговые связи с Ираном и обратился к своей российской аудитории с сообщением о том, что, хотя западные компании массово покидают страну, у Москвы все еще есть надежные друзья. «Мы можем похвастаться рекордными показателями роста товарооборота», — сказал Путин. READ Российский рубль компенсирует убытки на фоне роста запасов

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Иран нарушили западные санкции, которые он назвал ценой своей независимости.

«Иран на протяжении десятилетий подвергается различным санкциям… которые, как мы должны откровенно отметить, мы считаем совершенно незаконными с точки зрения международного права», — заявил Песков в заявлениях иранским СМИ, транслируемых по российскому государственному каналу. телевидение.

Он сказал, что улучшение отношений с Ираном является «давней линией нашей внешней политики», добавив, что соглашение о стратегическом сотрудничестве, вероятно, будет подписано в ближайшие месяцы.

Белый дом выразил обеспокоенность тем, что Россия хочет закупить у Ирана вооруженные беспилотники для использования в Украине, но Песков сказал, что это не обсуждается в Тегеране. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам во вторник, что у США нет доказательств того, что продажа беспилотников между двумя странами еще не завершена.

Присутствие Эрдогана, который пытался позиционировать себя в качестве посредника между Москвой и Киевом, породило надежды, что он сможет помочь развить прогресс, достигнутый на прошлой неделе в Турции, когда Россия и Украина договорились о первоначальных шагах, которые позволят возобновить поставки зерна из Турция. Украинские порты.

Россия блокирует морские пути Украины на Черном море, в том числе главный порт Одессы, способствуя глобальному продовольственному кризису резким ростом цен на хлеб, растительное масло и удобрения. По оценкам, более 100 судов с зерном застряли в порту или в море.

Чиновники ООН, которые также помогают в заключении зерновой сделки между Украиной и Россией, заявили, что необходимо проделать дополнительную работу. Во время брифинга для прессы в понедельник пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Фархан Хак сказал: «У нас нет особых ожиданий» относительно того, что зерновая сделка будет заключена на трехсторонней встрече в Иране. Он добавил, что после переговоров в Стамбуле на прошлой неделе «мы чувствуем, что постепенно был достигнут больший прогресс, но на данный момент нечего объявлять». READ Россия наносит удары по железнодорожным и топливным объектам далеко от Восточного фронта

Аналогичное замечание Путин сделал в начале встречи с Эрдоганом, сказав: «Правда, еще не все вопросы решены, но то, что есть движение, — это уже хорошо».

Лидеры также обсудили планы Турции по военному вторжению в северную Сирию, нацеленному на союзное США курдское ополчение. Анкара заявляет, что запланированная операция направлена ​​на отпор боевикам, связанным с Рабочей партией Курдистана, которую она считает террористической группировкой.

Но любая военная операция может привести Турцию к конфликту с Ираном и Россией, которые являются союзниками президента Сирии Башара Асада и имеют вооруженные силы в стране.

Хаменеи, похоже, выразил свое неудовольствие во время встречи с Эрдоганом во вторник, заявив, что военное наступление «определенно наносит ущерб Сирии, Турции и региону». Юрий Ушаков, помощник Путина, заявил перед встречами в Тегеране, что Россия выступает против любых действий, нарушающих территориальную целостность Сирии.

Но когда лидеры собрались поздно вечером во вторник, чтобы выступить перед СМИ, Эрдоган отмахнулся от противодействия России и Ирана его военным планам: «Я слышал от вас, дорогие друзья, что вы понимаете озабоченность Турции безопасностью. Я благодарен за это. не может залечить раны».

Эрдоган также раскритиковал нападения на мирных жителей в удерживаемой оппозицией провинции Идлиб на северо-западе Сирии, совершенные Россией или сирийским правительством, заявив, что они «подрывают наши усилия по политическому урегулированию».

Визит Путина состоится всего через несколько дней после визита президента Байдена в Саудовскую Аравию и Израиль, где он выразил обеспокоенность тем, что Китай и Россия стремятся заполнить вакуум власти на Ближнем Востоке. «Мы не можем этого допустить», — сказал он в пятницу в Тель-Авиве.

«В регионе существует реальность, в центре которой находится Россия, — сказал Вали Наср, профессор ближневосточных исследований Школы перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса. Это бросило вызов уверенности США в том, что динамизм [in the region] Он вращается вокруг встречи Израиля и арабов против Ирана. Встречи Путина, Эрдогана и моего президента показывают, что есть и другие игроки и динамика, помимо тех, что были в Эр-Рияде на прошлой неделе». READ Навальный поймал Путина в «унизительной» охотничьей игре 22

Когда в Тегеране начались переговоры, Национальная иранская нефтяная компания и российский производитель газа «Газпром» подписали меморандум о взаимопонимании на сумму около 40 миллиардов долларов. «Газпром» поможет Национальной иранской нефтяной компании в разработке газовых месторождений Киш и Северный Парс, а также шести нефтяных месторождений, сообщает информационное агентство Shana министерства нефти Ирана. «Газпром» также примет участие в завершении проектов по сжижению природного газа и строительстве экспортных газопроводов.

Иран обладает вторыми по величине запасами газа в мире после России, но западные санкции замедлили развитие экспорта.