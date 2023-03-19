Путин посещает оккупированный Россией Мариуполь в Украине | Новости войны между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин посетил украинский город Мариуполь в Донецкой области, оккупированный российскими войсками с мая прошлого года.

В воскресенье агентство ТАСС сообщило со ссылкой на Кремль, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете и объехал несколько районов города, останавливаясь и общаясь с жителями.

Сообщения о визите Мариуполя появились на следующий день после того, как российский лидер отправился в Крым на празднование девятой годовщины аннексии Черноморского полуострова Украиной. Российское государственное телевидение показало, как он в субботу посетил черноморский портовый город Севастополь в сопровождении назначенного Москвой местного губернатора Михаила Развогаева.

Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году после референдума, который не был признан Киевом и международным сообществом.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию уйти с полуострова, а также территорий, которые она оккупировала с прошлого года.

Визит Путина в Мариуполь также произошел после того, как Международный уголовный суд заявил в пятницу, что выдал ордер на его арест, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией сотен детей из Украины.

Путин пока публично не прокомментировал меморандум. Представитель Кремля назвал их «недействительными» и заявил, что Россия считает сами дела, возбужденные МУС, «возмутительными и неприемлемыми».