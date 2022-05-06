Путин послал Западу предупреждение о судном дне на Параде Победы во Второй мировой войне в России

ЛОНДОН (Рейтер) — Президент Владимир Путин направит Западу предупреждение о «судном дне», когда в понедельник возглавит торжества по случаю 77-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией, демонстрируя грозную огневую мощь России, когда ее войска сражаются на Украине.

Столкнувшись с глубокой изоляцией Запада с тех пор, как он отдал приказ о вторжении в соседнюю Россию, Путин выступит на Красной площади перед парадом войск, танков, ракет и межконтинентальных баллистических ракет.

В состав Собора Василия Блаженного войдут сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160 и впервые с 2010 года командный самолет Ил-80 «Судный день», который будет перевозить высокопоставленных российских офицеров в случае ядерной войны, сообщили в Минобороны.

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В этом сценарии Ил-80 призван стать передвижным командным пунктом президента России. Там полно технологий, но подробности являются российской государственной тайной.

69-летний кремлевский лидер неоднократно сравнивал войну на Украине с вызовом, с которым столкнулся Советский Союз, когда нацисты во главе с Адольфом Гитлером вторглись в страну в 1941 году.

«Попытка умиротворить агрессора накануне Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого обошлась нашему народу», — сказал Путин 24 февраля, объявляя о так называемой специальной военной операции на Украине.

«Мы больше не совершим такой ошибки, мы не имеем права».

Путин описывает войну на Украине как битву за защиту русскоязычного населения от нацистских преследований и то, что он называет угрозой США для России, которую представляет собой расширение НАТО. Украина и Запад отвергают утверждения о фашизме как нонсенс и говорят, что Путин ведет неоправданную агрессивную войну.

Советский Союз потерял 27 миллионов человек во Второй мировой войне, больше, чем любая другая страна, и Путин в последние годы критиковал то, что Москва считает попытками Запада пересмотреть историю войны, чтобы преуменьшить значение советской победы.

Помимо поражения французского императора Наполеона Бонапарта в 1812 году, поражение нацистской Германии было самой уважаемой военной победой русских, хотя два катастрофических вторжения с Запада сделали Россию очень чувствительной к своим границам.

Этот день «Д» будет омрачен войной на Украине.

Российское вторжение унесло жизни тысяч людей и привело к перемещению около 10 миллионов человек. Это также оставило Россию в тисках жестких западных санкций и вызвало опасения по поводу более широкой конфронтации между Россией и Соединенными Штатами — двумя крупнейшими ядерными державами в мире.

Хотя 11 000 солдат, марширующих по Красной площади вместе с тем, что, по словам Министерства обороны, будет состоять из 131 единицы военной техники, представляют собой грандиозное зрелище, конфликт на Украине выявил слабые стороны российских вооруженных сил, несмотря на попытки Путина за два десятилетия его пребывания у власти. война. Постсоветский упадок.

Кремлю было отказано в быстрой победе, а российская экономика, сильно пострадавшая от санкций, переживает самый тяжелый спад за годы после распада Советского Союза.

Менее двух десятилетий назад президент США Джордж Буш присоединился к Путину на праздновании 9 мая в Москве. Кремль заявил, что в этом году западных лидеров не приглашали.

Два источника, близких к вооруженным силам, сообщили агентству Рейтер, что Соединенные Штаты и их союзники увеличили поставки оружия на Украину, а Путин получил призывы от некоторых российских вооруженных сил обрушить на Украину больше огневой мощи. Москва сообщила Западу, что ее поставки оружия являются законными целями.

До 9 мая в Москве и западных столицах ходили слухи, что Путин готовит какую-то специальную декларацию по Украине, возможно, прямое объявление войны или даже национальную мобилизацию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду отверг эти предложения как «чушь».

Кремль не ответил на запросы прокомментировать, что Путин может сказать в своем выступлении, которое будет произнесено с Красной площади перед мавзолеем Владимира Ленина.

В прошлом году Путин раскритиковал исключительность Запада и, по его словам, рост неонацизма и ненависти к России — тенденции, к которым он неоднократно возвращался, когда рассматривал проблему Украины.

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(Репортаж) Джей Фолконбридж Редактирование Фрэнсис Керри

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