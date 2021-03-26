Путин похвалил российские военные учения в Арктике | Голос Америки

Президент России Владимир Путин в пятницу похвалил российские военные учения в арктическом регионе, продемонстрировав способность российских военных действовать в экстремальных условиях.

Во время учений три атомных подводных лодки были запущены одновременно через полярные льды, сообщил главком ВМФ России Николай Евменов в ходе видеоконференции с российским лидером.

Евменов также сообщил, что три российских военных самолета пролетели над Северным полюсом.



Файл – Президент России Владимир Путин проводит совещание по видеоконференции 10 февраля 2021 года в Государственном доме Ново-Окарево под Москвой, Россия.

Путин назвал учения беспрецедентными.

«Путешествие в Арктику … не имеет аналогов в современной истории Советского Союза и России», – сказал Путин Рейтер.

По сообщению Associated Press, он приказал «совершить поездки в Арктику и провести исследования на Крайнем Севере, чтобы обеспечить безопасность России».

Учения проходили недалеко от Земли Александры, большого острова во французском архипелаге острова Жозеф, где Россия недавно создала военную базу, сообщает Associated Press.

Россия также инвестировала в другие объекты в регионе.

Страны-участницы полярного региона, включая Россию, США, Канаду, Данию и Норвегию, стремятся укрепить свою юрисдикцию в регионе, поскольку морские пути открываются по мере таяния льда. Регион также богат природными ресурсами, в том числе нефтью.

Согласно источникам новостей, Путин заявил, что запасы полезных ископаемых в Арктике могут достигать 30 триллионов долларов.