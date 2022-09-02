Путин почтил память Горбачева, но не приехал на похороны | политические новости

Президент России Владимир Путин пропустил похороны последнего советского лидера Михаила Горбачева, лишив бывшего президента Бориса Ельцина всех государственных почестей за человека, который не смог предотвратить распад Советского Союза.

Горбачев, которого на Западе боготворили за то, что он позволил Восточной Европе вырваться из-под советского коммунистического контроля, но непопулярный дома из-за хаоса, вызванного его «перестроечными» реформами, будет похоронен после публичной церемонии в московском Колонном зале Дома Союзов в субботу.

В Большом зале с видом на Кремль прошли похороны советских лидеров Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Леонида Брежнева. Горбачеву будут оказаны воинские почести, но его похороны не будут государственными.

Государственное телевидение в четверг показало, как Путин кладет красные розы рядом с гробом Горбачева в московской Центральной клинической больнице, которая традиционно остается открытой в России, где он скончался во вторник в возрасте 91 года.

Он постоял несколько минут молча, склонил голову и перекрестился, коснувшись гроба.

«К сожалению, рабочий график президента не позволяет ему сделать это 3 сентября, поэтому он решил сделать это сегодня», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Горбачев будет похоронен рядом со своей женой Раисой на Новодевичьем кладбище в Москве после церемонии прощания в колонном зале Дома Союзов, культового здания недалеко от Кремля, где с советских времен проводятся государственные похороны.

Хотя Кремль не стал объявлять о похоронах, Песков сказал, что на церемонии будут присутствовать «элементы», такие как почетный караул, а правительство поможет ее организовать. Однако он не стал уточнять, чем церемония будет отличаться от полномасштабных государственных похорон.

Тем не менее, это будет разительный контраст с похоронами Ельцина, сыгравшего ключевую роль в отстранении Горбачева, когда распался Советский Союз, и избравшего Путина, офицера разведки КГБ, как наиболее подходящего человека для своего преемника.

Когда Ельцин умер в 2007 году, Путин объявил общенациональный день траура и вместе с мировыми лидерами присутствовал на торжественных государственных похоронах в московском Храме Христа Спасителя.

Вмешательство России в Украину направлено на то, чтобы хотя бы частично обратить вспять распад Советского Союза, который Горбачев не смог предотвратить в 1991 году.

Решение Горбачева позволить странам послевоенного советско-коммунистического союза идти своим путем, а также воссоединение Восточной и Западной Германии способствовали разжиганию националистических движений в 15 советских республиках, которые он был бессилен подавить.

Через пять лет после прихода к власти в 2000 году Путин назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой ХХ века».

В некрологе Путину более чем через 15 часов после смерти Горбачева он сказал, что Горбачев «сильно повлиял на ход мировой истории» и «глубоко понимал необходимость реформ» для решения проблем Советского Союза. В 1980-х годах.

Сергей Марков, прокремлевский политолог, сказал, что решение Путина лично воздать должное Горбачеву отражает как «вопросы безопасности, так и явную непопулярность политики Михаила Горбачева». В то же время Путин хотел проявить уважение к бывшему главе государства, сказал Марков.

Двойственное отношение Кремля к Горбачеву отражалось в передачах государственного телевидения, которые превозносили Горбачева как историческую фигуру, но обвиняли его в плохо спланированных реформах и неспособности защитить интересы страны в диалоге с Западом.