Путин по-прежнему выкрикивает меч, но с редким жестом умиротворения | Россия

Около года назад Россия начала переброску войск из Сибири и других регионов к границе с Украиной. Сейчас, когда более половины ее сухопутных войск готовы к атаке, будет ли война с Украиной или нет, зависит от решения Владимира Путина, чьи варианты варьируются от полномасштабной атаки до решения вывести его войска из строя или в конечном итоге отправить их домой.

На карту поставлены разрушительный конфликт, санкции, экономические трудности и осуждение наследия Путина, который заявил о своем решении балансировать на грани войны с Западом, заявив, что напряженность имеет «явный эффект» и должна сохраняться «как можно дольше». «.

Путин ясно дал понять, чего он хочет: обратить вспять расширение НАТО в Европе и пообещать, что Украина никогда не вступит в альянс, но остается главный вопрос, как далеко он готов зайти для достижения этой цели. И если он снизит эскалацию, может ли он предложить что-то конкретное в прошлом году?

В понедельник Путин провел необычное представительство, пригласив своих министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Кремль для подробного письменного обсуждения того, как будут развиваться события.

«Сергей Викторович, как вы считаете, есть ли, на ваш взгляд, возможность договориться с нашими партнерами по основным вопросам, которые вызывают у нас озабоченность?» — спросил Путин в телевизионной дискуссии, которая проложила путь к следующим шагам Кремля.

«Мы не раз говорили, что предостерегаем от бесконечных переговоров по вопросам, которые должны быть решены сегодня», — сказал Лавров, повторив предупреждение о том, что Россия не будет медлить. «Но даже в этом случае, возможно, как госсекретарь, я должен сказать, что всегда есть возможность». Он попросил Путина продолжить переговоры с Западом.

Точно так же Шойгу сказал Путину, что ряд военных учений «заканчивается», что является признаком того, что Россия может вскоре вывести часть своего тяжелого вооружения. «Итоги встречи Путина с Шойгу: учения окончены, все разъезжаются по домам, Россия не пойдет на новую войну с Украиной», — написал после встречи один из кремлевских корреспондентов.

Правда на местах не внушает оптимизма. Данные из открытых источников по-прежнему показывают, что самолеты и вертолеты развернуты вблизи границы, а танки и артиллерия покидают плацдармы, чтобы добраться до мест, где они могут быть готовы к атаке. Многие из вооружений, которые Кремль разместил у границ Украины, официально не участвуют ни в каких учениях.

Однако телевизионные встречи с его высшими должностными лицами были редким жестом в сторону деэскалации для Путина, который мало что объяснил общественности о кризисе и, похоже, отчужден даже от своих министров в процессе принятия решений.

В Кремле Лавров и Шойгу были вынуждены сесть в конце длинного стола для совещаний, что является частью жестких мер по борьбе с коронавирусом, которые Кремль использовал в последние месяцы (в том числе, когда Эммануэль Макрон приезжал для переговоров на прошлой неделе). Указывалось, что это официальные встречи с Лавровым и Шойгу, предназначенные для телекамер, а не настоящие консультации.

Время совпадает с тем, что, как предупредили западные официальные лица, является решающей неделей на границе Украины с Россией, готовой начать наступательные операции «в любое время».

Американские СМИ сообщили, что Джо Байден сказал союзникам по НАТО, что Россия может начать наступление, начиная со среды, хотя он утверждает, что Путин еще не отдал приказ. (Российские СМИ высмеяли эти утверждения, а также утверждения США о том, что Кремль планировал установить оккупационное правительство и снять пропагандистское видео о нападении под «чужим флагом» как поводе для войны.)

Если Россия готовится к большой войне, то не похоже, чтобы она подготовила к ней и свой народ. Обновления об Украине часто крутятся посреди выпусков новостей, и большинство СМИ не разыгрывали шовинистическую истерию, которая доминировала в эфире в 2014 году.

Есть некоторые исключения. Маргарита Симоньян, бескомпромиссный глава RT, регулярно призывала к интервенции и интеграции сепаратистских регионов, контролируемых Россией. «Россия не может остановить эту войну», — сказала она во время передачи по национальному телевидению. «Чего мы ждем? Когда появятся концлагеря? Когда начнут стрелять в их жителей?»

Настроение в Киеве также отличалось спокойствием и отсутствием паники. Но западные союзники во главе с США отозвали свой дипломатический персонал, призвали своих граждан уехать, а некоторые авиакомпании заявили, что прекратят полеты над страной из-за потенциальных рисков. Киев был вынужден создать страховой фонд в размере 600 миллионов долларов (444 миллиона фунтов стерлингов), чтобы обеспечить продолжение авиаперелетов в страну.

Президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские официальные лица предупредили, что ключевой целью наращивания потенциала России является разжигание внутренней напряженности, оказание давления на экономику и убеждение Украины в ее шатком положении, поскольку Москва стремится переломить свою тенденцию в сторону Запада. . .

Российская торговая газета «Коммерсантъ» сообщила в понедельник, что последние три месяца «дипломатического давления и давления в сфере безопасности» принесли некоторые плоды: усиление давления на Украину со стороны Запада в связи с Минскими соглашениями и признание готовности России бороться с любым будущим расширением НАТО. Очередь высокопоставленных западных политиков, чтобы встретиться и поговорить с Путиным.

Но газета добавила, что давление «имело много негативных последствий», отметив, что, хотя срочность «только на бумаге», негативные последствия уже стали реальностью.

Это включало активизацию НАТО с размещением американских и других сил в Восточной Европе, а также прямые поставки смертоносного оружия в Украину, например, тысячи противотанковых ракет, запущенных Соединенным Королевством.

В ответ на вопрос Guardian министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Шойгу конкретно жаловался на эти поставки на прошлой неделе, когда они встретились.

«Независимо от того, сколько орудий мы передали, они затмевают численность сил по другую сторону границы», — сказал Уоллес. Он добавил, что они будут играть роль только в том случае, «если вы будете защищаться от вторжения».