Путин предлагает России потемкинское будущее

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Владимир Путин уверен, что победит в Украине, потому что должен. У него не осталось других вариантов для себя, поскольку он начал войну, изображаемую как битву за само выживание России, войну, которая переопределила национальную идентичность и связала с ней судьбу его режима. Это экзистенциальная битва. Возможно, поэтому он так сосредоточен на том, чтобы переосмыслить прошлое и выжить в настоящем, игнорируя при этом будущее.

К несчастью для российского лидера, будущее плохо догоняет настоящее. Каким бы ни был точный исход захватнической войны на Украине — а полная победа маловероятна — трудно представить исход, при котором Россия не будет изолирована и подвергнута остракизму на долгие годы. Страну ждет будущее товаров низкого качества с низкими стандартами безопасности, незначительных прямых иностранных инвестиций и снижения реальных доходов.

Пока русские предпочитают отложить это в сторону. Опросы общественного мнения, такие же ненадежные, как и при любом авторитарном режиме, свидетельствуют о растущей поддержке правительства: 68% респондентов в июле заявили, что страна находится на правильном пути, по сравнению с 52% в феврале. Дело не в том, что сегодняшние проблемы невидимы, а в том, что все больше людей надеются их решить, и пессимизма в отношении будущего стало меньше. На самом деле, большинство людей не ожидают задержек с заработной платой, сокращения заработной платы или потери работы. Возможно, меньшему количеству россиян было бы выгодно искать обновления с фронта.

Все это важно, потому что указывает на то, что общая поддержка совместима, а не безоговорочна — русские не рассчитывают платить за это. Это деталь, от которой не ускользнул Путин, позволивший своим гражданам быть зрителями в его войне. Он преуменьшил трехмерное вторжение к соседу как «специальную военную операцию» и избегал массовой мобилизации (в основном) и использования новобранцев. Он предпочитает обращаться к волонтерам из дальних регионов, к одежде как у частной наемной компании Вагнера и даже к заключенным. Неудивительно, что пропаганда, доведенная до лихорадки в первые месяцы, стала менее громкой — гораздо лучше гражданам вообще забыть о войне. READ В Арктике бушует конкуренция, поскольку Россия берет на себя ключевую роль

Он действительно кусается? В конечном счете и неизбежно.

Да, экономическая крепость выдержала первый удар. Санкции требуют времени, и Россия была готова благодаря многолетним финансовым ограничениям, плюс Запад действительно не смог нанести удар по наиболее болезненным местам, а именно по нефти и газу. Вместо этого Москва оказывает давление на Европу в отношении газа и продает свою нефть, которая более важна для государственных доходов, в Азию. Валовой внутренний продукт упал на относительно небольшие 4% во втором квартале, первом полном квартале после вторжения. Официальные лица сейчас видят падение чуть более чем на 4% за весь год, что значительно ниже предыдущего прогноза более чем на 12%, что было бы самым большим падением с постсоветских лет.

Но это не та хорошая новость, которой она должна быть. Падение ВВП во втором квартале все же вернуло экономику к уровням 2018 г. Не беда, что расчет занижает снижение уровня жизни. Уровень безработицы не вырос с уходом Запада. Это кое-что говорит о неглубоких иностранных инвестициях и многое о роли компаний, находящихся под влиянием государства, которые, как правило, предпочитают более низкую заработную плату и меньшее количество рабочих часов, прежде чем сокращать рабочие места. А пока будет боль. Политолог Илья Матвеев подсчитал, что число рабочих, прямо и косвенно зависящих от иностранного капитала, может достигать 5 млн, то есть почти 12% официальной рабочей силы.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин прав в том, что страна найдет новое, долгосрочное равновесие: это называется рецессия. Россия экспортирует товары, но импортирует комплектующие для самых разных отраслей, таких как сельское хозяйство и автомобилестроение. Сейчас многие из этих поставщиков находятся в странах, занесенных в список враждебных. Запасы быстро истощаются, и альтернативы будут изо всех сил пытаться соответствовать. McDonald’s, когда-то символ советской открытости, теперь называется «Вкусно и точка», но картошки фри здесь нет. У россиян по-прежнему будут автомобили — но там, где были Рено, теперь будут модели Москвича; Тем временем подушки безопасности уходят в прошлое, а настоящее вращается вокруг повышенного спроса на государственные закупки. Аэрофлот разбирает реактивные самолеты на запчасти. READ В России появился новый железный занавес

В то время, когда экономика должна планировать углеродно-нейтральное будущее, как это начала делать Саудовская Аравия, нефть и газ будут составлять большую долю бюджета. Это увеличивает то, что Янис Клюге из Немецкого института международных отношений и безопасности назвал мне «асимметрией власти», то есть способность государства распределять ренту и требовать соблюдения. Государство становится единственным источником возможностей.

Затем идет медленное разрушение образования и научных исследований и последствия разрушительной утечки мозгов.

На данный момент она ничем не отличается от конца советской эпохи. Там может не быть проблемных товаров или финансового бесхозяйственности, но есть магазины твердой валюты и много официального чрезмерного оптимизма. На этой неделе были ожидания, что эти чрезмерно позитивные сценарии теперь являются базовыми, например, в отношении экспорта природного газа, где прогноз на 2022 год указывает на нереалистичный возврат к прежнему состоянию продаж в Европу. Не хватает экономистов, готовых отступить.

В конце концов, именно экономический коллапс, а не идеологическое давление, разрушил Советский Союз. И, как и в случае с демонстрациями по поводу пенсий в 2018 году, будет всплеск протеста и перемен со стороны самих россиян. Здание будет взломано. Запад должен поощрять это, поддерживая единый фронт и сосредотачиваясь на эндшпиле, а не на культурной войне.

Русские знают толк в провале — они уже пережили годы скудного экономического роста. Правительство может дольше поддерживать работу военной машины, перераспределяя расходы, выпуская внутренние долговые обязательства и печатая деньги. Но это не девяностые. Русские игнорируют реальность, потому что надеются на недолгий кризис, как в прошлом. Более неуловимый, чем когда-либо, Путин представляет будущее Потемкина, в котором никто не может допустить падения уровня жизни, изоляции и технологического упадка. Но после этого у него нет вариантов. У русских есть. READ В России говорят, что пакет программ-вымогателей был демонтирован в ходе рейдов

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Эта колонка не обязательно отражает мнение редакции или Bloomberg LP и ее владельцев.

Клара Феррейра Маркес — обозреватель Bloomberg Opinion и член редакционной коллегии, посвященной международным отношениям и климату. Ранее она работала в Reuters в Гонконге, Сингапуре, Индии, Великобритании, Италии и России.