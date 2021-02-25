Путин предостерегает Россию от неназванных иностранных попыток дестабилизации

МОСКВА – Президент России Владимир Путин в среду приказал высшему разведывательному агентству своей страны удвоить усилия, которые он назвал усилиями Запада по дестабилизации России.

Выступая на заседании FSP, высшие должностные лица Федеральной службы безопасности или главный наследник КГБ, Путин указал, что это включает в себя так называемую «политику контроля над Россией», которая, как показано ниже, создает проблемы с нашими границами, провоцирует внутреннюю нестабильность и объединить российское общество. ”

Президент России добавил, что действия иностранных держав, которые он не назвал, были направлены на «ослабление России и установление над ней внешнего контроля».

Кремль опроверг предыдущие утверждения о том, что США и их союзники по НАТО стремятся подорвать позиции России.

Отношения России с Западом резко ухудшились после окончания холодной войны после аннексии Москвой украинского Крыма в 2014 году и вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Недавний арест лидера российской оппозиции Алексея Навального и подавление протестов, требующих его освобождения, стали еще одним источником напряженности.

Навальный, главный критик Путина, был арестован 17 января по возвращении из Германии, где он пять месяцев лечился от отравления нейробиологом, обвинявшим Кремль. Российские официальные лица отвергли обвинения, обвинив Навального в сотрудничестве с западными спецслужбами.

Ранее в этом месяце Навальный был приговорен к 2,5 годам лишения свободы за нарушение правил испытательного срока во время выздоровления в Германии. Приговор был вынесен по обвинению в мошенничестве в 2014 году, которое Нальный отверг как сфабрикованный и признал права человека в Европе незаконными.

×

Отправляя нам свой адрес электронной почты, вы выбираете краткое изложение.

Арест Навального вызвал волну протестов, которые привлекли десятки тысяч людей на улицы по всей России. Власти задержали около 11 тысяч человек, многие из которых были оштрафованы или заключены в тюрьму на срок от семи до 15 суток.

После протестов подконтрольный Кремлю парламент ужесточил наказание за неподчинение полиции и ввел новые штрафы за финансирование протестов. Путин подписал новые законопроекты в среду.

Не называя имени Навального, Путин напал на тех, кто, как утверждалось, служил иностранным интересам.

«Необходимо провести грань между естественной политической конкуренцией, соперничеством между политическими партиями, идеологическими платформами, разными взглядами на развитие страны и действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и подрывают стабильность и безопасность нашего государства. Служить иностранные интересы “, – сказал он.

Президент России подчеркнул необходимость защиты ФСБ сентябрьских парламентских выборов от любых «провокаций».

Путин похвалил агентство за срыв деятельности иностранных шпионов и уволил 72 сотрудника внешней разведки и 423 информатора. Он приказал ФСБ усилить безопасность новейших военных технологий страны, заявив, что «вы все понимаете, что нам есть что защищать».

Путин также высоко оценил усилия FSP по борьбе с терроризмом. По его словам, в прошлом году удалось предотвратить 72 теракта. Он поручил агентству «найти связи между террористическими группировками и иностранными спецслужбами».

«К сожалению, ничего не происходит. Они также используют террористов», – сказал Путин, не вдаваясь в подробности.